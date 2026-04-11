聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／動物用藥新制2年緩衝期 政府做了什麼

聯合報／ 本報記者葉冠妤
寵物用藥新制原預計7月上路，不少獸醫、飼主與動保團體認為配套不完善，呼籲暫緩上路。記者許正宏／攝影
寵物用藥新制原預計7月上路，不少獸醫、飼主與動保團體認為配套不完善，呼籲暫緩上路。記者許正宏／攝影

二○二四年公告的「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，原訂好兩年緩衝期，卻在今年七月上路大限前才發現窒礙難行之處，逼得獸醫師動保團體、飼主連署請命，直到輿論沸騰，農業部才端出新作法，顯然所謂的緩衝期，未能轉化為準備期，導致制度上路前夕才倉促補救，原本應共同維繫動物醫療體系的獸醫與藥師，被推向對立，飼主則陷於資訊混亂與用藥不確定之中，成為最大受害者。

動物用藥新制源於二○一三年的缺藥危機。當時藥商因供藥給動物醫院遭裁罰，引發業者恐慌，拒絕再供應人藥給獸醫院，動物醫療一度面臨斷鏈，政府因此修正「動物保護法」，授權訂定管理辦法。防檢署官員昨在會中指出，十多年來召開多場協商會議，也歷經不只一次的法規預告，才確立辦法架構；然而辦法兩年前發布後，各界仍陸續提出意見，最後因制度與實務有落差，重新啟動溝通。

試問，為何等到新制上路前夕，才驚覺法規與實務存在落差？這兩年的緩衝期，農業部與衛福部到底做了哪些準備？

昨日會議上，次長杜文珍坦言，三個月內若未配套機制未調整好，就如期上路將是「大災難」；防檢署署長杜麗華也表示，需要時間；食藥署官員更表達沒有明確時間表。令人不禁困惑，究竟要多少時間才能準備好？

動物用藥爭議始末看下來，原來對傷病需要救治的毛孩來說，時間是分秒必爭，但對行政部門而言，時間似乎可以蹉跎、延宕、甚至可以沒有時間表，真是諷刺至極。

衛福部 農業部 獸醫師 動保團體 動物

延伸閱讀

寵物用藥新制暫緩 藥師指絕非與獸醫搶飯碗、衛福部要求確保流向清楚

農業部改公告制、採雙軌購藥…開會無共識 動物用藥新制暫緩上路

動物用藥新制惹議今開會研商 毛孩現身場外「抗議」

懶人包／寵物用藥新制7月上路今拍版？直播網址、各界意見看這裡

相關新聞

配套不足 動物用藥新制暫緩上路

動物用藥新制原訂七月上路，卻因人用藥登錄為動保用藥的項目少，引發獸醫、飼主擔心日後用藥取得不易、延誤救治。農業部防檢署昨邀集相關團體開會研商，規畫將登錄制改為公告制，維持藥商、藥局雙軌制購藥管路，並新增「藥局寄存機制」，然與會者多認為寄存機制的配套仍不夠完善，最後經現場表決，新制暫緩上路。

冷眼集／動物用藥新制2年緩衝期 政府做了什麼

二○二四年公告的「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，原訂好兩年緩衝期，卻在今年七月上路大限前才發現窒礙難行之處，逼得獸醫師、動保團體、飼主連署請命，直到輿論沸騰，農業部才端出新作法，顯然所謂的緩衝期，未能轉化為準備期，導致制度上路前夕才倉促補救，原本應共同維繫動物醫療體系的獸醫與藥師，被推向對立，飼主則陷於資訊混亂與用藥不確定之中，成為最大受害者。

藥師贊成動物用藥改公告制 籲提供獎勵方案

動物用藥新制原訂七月上路，然而因配套不足，引發飼主、獸醫極大反彈，有民眾在公共政策網路參與平台發起暫緩實施連署，短短三天已逾二萬人附議通過；民間發起的連署網站，則已累積逾十萬名飼主、獸醫參與，呼籲在配套未完整前，暫緩實施。

廣角鏡／台北市動物園亞洲象 暫時搬家

台北市立動物園「亞洲熱帶雨林區」歷經近卅年，今年啟動更新工程，動物們要陸續搬遷至其他區域暫居。其中重量級的亞洲象「友信」、「友愷」的搬家計畫，讓照養團隊不敢掉以輕心，牠們昨展現訓練成果，在引導後，順利進入搬運貨櫃，先後抵達非洲動物區，適應新生活後就會與遊客見面。

寵物用藥新制引關切 政院秘書長張惇涵：沒有共識就暫緩實施

農業部與衛福部規劃修訂「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，引發外界關切，農業部今天舉行跨部會會議，投票決定延後新制上路。行政院秘書長張惇涵晚間也透過臉書向關切此議題的大眾致歉，並宣布制度若沒有共識，就暫緩實施。

寵物用藥新制暫緩 藥師指絕非與獸醫搶飯碗、衛福部要求確保流向清楚

農業部防檢署今舉行「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」草案討論會，雖然防檢署提出研議改採「公告制」，可納入公告藥品，藥商可能直接提供獸醫院使用，但最後與會代表表決，決議延後該草案實施日期，且未訂出時間表。衛福部指出，將與農業部持續討論，確保掌握藥品流向，藥界對公告制持中立看法，並不反對。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。