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藥師贊成動物用藥改公告制 籲提供獎勵方案

聯合報／ 記者林琮恩李人岳／台北報導
10日不少飼主帶著毛小孩齊聚在農業部防檢署前，呼籲動物用藥新制暫緩上路。記者許正宏／攝影
10日不少飼主帶著毛小孩齊聚在農業部防檢署前，呼籲動物用藥新制暫緩上路。記者許正宏／攝影

動物用藥新制原訂七月上路，然而因配套不足，引發飼主、獸醫極大反彈，有民眾在公共政策網路參與平台發起暫緩實施連署，短短三天已逾二萬人附議通過；民間發起的連署網站，則已累積逾十萬名飼主、獸醫參與，呼籲在配套未完整前，暫緩實施。

行政院秘書長張惇涵昨透過臉書向關切此議題的大眾致歉，強調管理是為了保護生命權，絕對不是為了管理，而去危害毛小孩的生命，希望外界能夠持續提供寶貴意見，讓制度更加完善，並宣布制度若沒有共識，就暫緩實施。

衛福部食藥署長姜至剛說，不論獸醫院直接向藥商購藥，或經藥局購買藥品，流向管理不可不慎。未來藥品流向由獸醫院主責，定期匯整流向，並由防檢署確認是否如實申報，農政、衛政同研議管理細節，確保「粒粒皆清楚」。

藥師公會全聯會副秘書長李懿軒則強調，藥師公會無意阻擋寵物用藥，將持續與獸醫師全聯會等就藥品供應等細節，密集溝通討論。

對於農業部防檢署研議放寬過去需由藥商登錄後，人用藥品藥商才能直接供應獸醫院作法，改採「公告制」納入公告藥品，藥商可直接提供獸醫院使用，並採雙軌制。基層藥師協會理事長沈采穎贊成採公告制作為解套，但即使採公告制，藥商仍須改變外盒包裝，恐增加成本至少二成，建議防檢署提供獎勵、補貼方案。

她也提到，新制倉促上路雖有疑慮，但也不適合「一延再延」，採舉手表決方式，更形同把法規頒布日期視為兒戲。

李懿軒則說，贊成藥商申請動保藥品後，提供獸醫院使用，針對無申請動保藥品品項，才由藥局供應。對於農業部所提公告制，為簡化藥品申請流程，藥師公會並不反對。

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