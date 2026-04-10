2026年台灣黑面琵鷺4719隻 占全球61%創新高

農業部林業及自然保育署今天說，2026年全球黑面琵鷺總數達7746隻，台灣共記錄4719隻，占全球總數約61%，創歷史新高。

林保署發布新聞稿，「2026年黑面琵鷺全球同步普查」結果日前公布，全球黑面琵鷺總數達7746隻，較去年成長11.1%；台灣共記錄4719隻，占全球總數約61%，不僅再創歷史新高，也顯示台灣持續是黑面琵鷺最重要的度冬棲地。

林保署說，黑面琵鷺全球同步普查由香港觀鳥會發起，串聯東亞—澳大利西亞遷飛路線（EAAF）各國共同參與，透過標準化的同步調查掌握黑面琵鷺族群趨勢。台灣由林保署補助中華民國野鳥學會統籌，結合各地鳥會與保育團體協力完成。

林保署說，今年調查結果顯示，台灣共記錄黑面琵鷺4719隻，較去年增加550隻，成長幅度達13.2%，為全球各度冬地中成長最明顯。

其他地區今年記錄的黑面琵鷺，包括：中國1849隻、日本757隻、香港及深圳（后海灣）291隻、越南72隻、南韓39隻、澳門12隻及菲律賓7隻。

林保署表示，根據分布觀察，來台灣的黑面琵鷺仍以西南沿海為主要度冬核心，多個區域刷新歷年記錄，族群分布呈現明顯的擴散趨勢。台南地區記錄2034隻，仍為全台最大族群棲地；嘉義地區則大幅成長至1515隻，為今年度增幅最顯著區域。

另外，濁水溪口（彰化與雲林交界）記錄465隻、宜蘭地區53隻，均創下歷年新高。林保署說，今年全台共有15個縣市有黑面琵鷺現蹤，顯示其度冬分布已由傳統核心區向北延伸並向外擴展，棲地利用趨於多元化。

為強化度冬棲地品質，林保署自110年起推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，將「陸上魚塭」納入給付項目，透過「生態薪水」機制，鼓勵漁民於收成後（每年10月至翌年4月），維持適當水位（20公分以下）至少1個月，每公頃每年最高核發新台幣1萬元，使魚塭在候鳥過境時期能轉化為候鳥安全覓食棲地。

林保署統計，113年度台南市友善魚塭面積已達181公頃；114年度除台南持續推動外，首度擴大至雲林縣，吸引74位漁友，約105公頃投入參與。

林保署說，黑面琵鷺全球族群近年持續回升，國際自然保育聯盟已於2025年將其受脅等級由「瀕危（Endangered, EN）」調整為「易危（Vulnerable,VU）」。隨族群成長與棲地擴張，也伴隨棲地品質變動及疫病風險（如肉毒桿菌中毒）等新興挑戰。

林保署說，目前正研議於生態服務給付機制中新增「魚蝦貝類大量死亡通報」項目，盼透過即時通報與應變處理，降低疫病擴散風險，守護黑面琵鷺族群穩定成長。