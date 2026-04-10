快訊

精準掌握考官閱卷20秒重點 「先工作再考試」成她公職上榜秘訣

聽新聞
0:00 / 0:00

寵物用藥新制引關切 政院秘書長張惇涵：沒有共識就暫緩實施

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院秘書長張惇涵。圖／行政院提供
行政院秘書長張惇涵。圖／行政院提供

農業部衛福部規劃修訂「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，引發外界關切，農業部今天舉行跨部會會議，投票決定延後新制上路。行政院秘書長張惇涵晚間也透過臉書向關切此議題的大眾致歉，並宣布制度若沒有共識，就暫緩實施。

農業部與衛福部制定「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，原訂7月上路，新措施要求可同時供寵物、人用藥品，需由藥商登錄為「動保用藥」才可直接提供獸醫診所，否則需由飼主持「購藥證明」向藥局買藥，因多項寵物急救藥品尚未登錄，近期引發各界討論，擔憂寵物斷藥，呼籲暫緩新制上路。

農業部今天召開跨部會會議，會議最後投票表決，決議新制延後上路。

張惇涵晚間在臉書貼文表示，這陣子密集跟各部會討論，他不斷跟各部會強調，政策最核心的目標，就是動物的生命權。他相信大家也認同要流向管理，但管理是為了保護生命權，絕對不是為了管理，而去危害毛小孩的生命。

張惇涵強調，感謝在農業部會議現場或線上關心的民眾，也很抱歉讓大家擔心焦慮。各方的意見，他已經請各部會進行盤整，政府會做內部的討論，也會跟社會各界多溝通。希望外界能夠持續提供寶貴意見，讓制度更加完善，沒有共識就暫緩實施，只有制度完善才會上路。

張惇涵最後強調，「我們都是站在保護毛小孩的同一邊。」

行政院 農業部 張惇涵 寵物 衛福部

延伸閱讀

寵物用藥新制暫緩 藥師指絕非與獸醫搶飯碗、衛福部要求確保流向清楚

農業部改公告制、採雙軌購藥…開會無共識 動物用藥新制暫緩上路

獸醫與飼主籲暫緩動物用藥新制 待有共識基礎再執行

動物用藥新制惹議今開會研商 毛孩現身場外「抗議」

相關新聞

寵物用藥新制暫緩 藥師指絕非與獸醫搶飯碗、衛福部要求確保流向清楚

農業部防檢署今舉行「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」草案討論會，雖然防檢署提出研議改採「公告制」，可納入公告藥品，藥商可能直接提供獸醫院使用，但最後與會代表表決，決議延後該草案實施日期，且未訂出時間表。衛福部指出，將與農業部持續討論，確保掌握藥品流向，藥界對公告制持中立看法，並不反對。

寵物用藥新制引關切 政院秘書長張惇涵：沒有共識就暫緩實施

農業部與衛福部規劃修訂「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，引發外界關切，農業部今天舉行跨部會會議，投票決定延後新制上路。行政院秘書長張惇涵晚間也透過臉書向關切此議題的大眾致歉，並宣布制度若沒有共識，就暫緩實施。

台北動物園「重量級」搬遷 2頭亞洲象搭貨車到新家反應曝光

台北市立動物園熱帶雨林區今年更新局部場地，園方今天上午展開2頭亞洲象「重量級」搬家任務，透過巨型吊掛機具、大型貨車等重量級載運設備，讓牠們搭車到非洲動物區並先後抵達象舍；接下來待亞洲象逐步熟悉非洲象、非洲動物區的室內環境後就會到戶外活動。

動物用藥新制惹議今開會研商 毛孩現身場外「抗議」

寵物用藥新制將於七月上路，規定同時供動物、人用的藥品須由藥商登錄為「動保藥品」才能直接賣給獸醫院，未登錄藥品則由獸醫開立處方籤讓飼主到藥局購買，因目前僅2成登錄，引發獸醫界、飼主擔憂恐延誤治療。農業部防檢署今下午邀集相關團體研商，動保團體、獸醫、毛孩家長齊聚防檢署外陳抗。農業部官員強調，讓獸醫用藥無虞、無缺是農業部立場，若會議無法取得共識，必要時就會暫緩實施新制。

寵物用藥新制爭議…衛福部6點聲明 挺701項人藥供動物使用

原訂7月上路寵物用藥新制，要求可同時供寵物、人用藥品，需由藥商登錄為「動保用藥」才可直接提供獸醫診所，否則需由飼主持「購藥證明」向藥局買藥，因各界反彈，擔心延誤寵物治療，農業部今天下午將舉行會議討論。衛福部發布6點聲明，支持完善動物用藥制度，並強調將強化人用藥品流向管理，確保用藥安全、不濫用，及避免抗藥性風險，確保人醫需求不受影響。

毛小孩醫療費好沉重？領養新北「長照犬貓」 享終身免費醫療

為提升收容所中高齡及需要特殊照護犬貓認養機會，新北市動保處推出長照動物認養支持措施，即日起，凡認養新北市各公立動物之家「長期照護犬貓名單」中的毛寶貝，認養後可帶動物至動保處毛寶貝醫療中心與各動物之家，享有終身免費醫療照護。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。