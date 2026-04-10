外來種家麻雀屏東車城又現蹤 鳥會籲留意通報

外來種家麻雀前年在屏東車城福安宮出現全台首例繁殖紀錄，巢位移除後仍有在逃個體。今年3月家麻雀又現蹤，正值繁殖季，屏東鳥會呼籲，協助留意並通報巢位，避免族群擴散。

屏東縣野鳥學會理事長吳正文今天告訴中央社記者，今年3月底有鳥友在福安宮旁的車城共融遊戲場，目擊2隻家麻雀與本土樹麻雀混雜在一起活動。由於現已進入繁殖季，即便僅有2隻也不可輕忽。希望鳥友幫忙追蹤關注，找到巢位才能處理，否則除繁殖外，也可能出現與樹麻雀雜交情形。

吳正文說，由於麻雀是常見鳥種，鳥友在賞鳥時一般不會特別關注，恐忽略與樹麻雀外型相像的外來種家麻雀。呼籲鳥友近期到福安宮附近看到麻雀，可特別留意特徵，發現家麻雀可通報屏東鳥會、屏東縣政府農業處或上傳eBird，由相關單位前往處理。目前農業處已排定於21日前往車城，若發現巢位會進行移除。

吳正文提及，縣府於2024年在福安宮移除11個窩巢，當時共捕捉2雄9雌及6隻雛鳥。因家麻雀是一夫一妻制繁殖，推估仍有9雄2雌漏網在逃。去年10月也有鳥友通報，在恆春五里亭機場北側發現1雄2雌。

依中華鳥會資訊，家麻雀原產於歐洲、中亞、南亞到中南半島，常隨船隻「環遊世界」，目前已廣泛入侵擴散至南北美洲、非洲及紐澳等地。家麻雀與台灣本土麻雀一樣，主要利用人造建築縫隙築巢，體型卻比本土麻雀大10%左右，在競爭築巢位置和食物時較具優勢，一旦家麻雀在台灣成功拓展，勢必排擠本土麻雀原有空間和資源。

家麻雀除了體型較樹麻雀略大外，羽色也有些差異。依eBird相關資訊，雄鳥頭頂羽色呈灰色，雌鳥整體為淡褐色，有淺黃色眉線。