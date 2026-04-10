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寵物用藥新制暫緩 藥師指絕非與獸醫搶飯碗、衛福部要求確保流向清楚

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
農業部防檢署今天舉行「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」草案討論會，衛福部在會前發布6點聲明，支持農業部公告的701項人用藥品提供寵物使用。記者陳正興／攝影
農業部防檢署今天舉行「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」草案討論會，衛福部在會前發布6點聲明，支持農業部公告的701項人用藥品提供寵物使用。記者陳正興／攝影

農業部防檢署今舉行「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」草案討論會，雖然防檢署提出研議改採「公告制」，可納入公告藥品，藥商可能直接提供獸醫院使用，但最後與會代表表決，決議延後該草案實施日期，且未訂出時間表。衛福部指出，將與農業部持續討論，確保掌握藥品流向，藥界對公告制持中立看法，並不反對。

在今天的會議中，防檢署研議放寬過去需由藥商登錄後，人用藥品藥商才能直接供應獸醫院作法，改採「公告制」，納入公告藥品，藥商可能直接提供獸醫院使用。

與會的藥師公會全聯會副秘書長李懿軒指出，今天會議氣氛良好，重申藥師公會無意阻擋寵物用藥，贊成藥商申請動保藥品後，提供獸醫院使用，針對無申請動保藥品品項，才由藥局供應。對於農業部所提公告制，為簡化藥品申請流程，藥師公會並不反對，於草案延後實施期間，將持續與獸醫師全聯會等就藥品供應等細節，密集溝通討論。

基層藥師協會理事長沈采穎表示，社區藥師立場為協助寵物用藥，而非與獸醫師搶飯碗，寵物急救用藥備藥為獸醫師責任，可開立購藥憑證購買備用藥品；她贊成採公告制作為解套，但即使採公告制，藥商仍須改變外盒包裝，恐增加成本至少20%，建議防檢署提供獎勵、補貼方案。此外，部分動物用藥廠商不願出貨給社區藥局，這起因於「動保法」、「藥事法」對藥商定義不同，盼設法統一。

衛福部食藥署長姜至剛指出，衛福部尊重防檢署專業，支持現行表列701項人用藥品供動物使用，不過，不論由獸醫院直接向藥商、藥廠購藥，或經由藥局購買藥品，流向管理均不可不慎。未來這類藥品流向將由獸醫院主責，定期匯整流向，並由防檢署確認流向是否如實申報。

至於食藥署如何掌握藥品流向？姜至剛指出，需由農政、衛政雙方研議訂定，確保流向「粒粒皆清楚」，共同為藥物韌性努力。

農業部另針對獸醫向藥局購藥管道，提出「藥物寄存」機制，但執行細節仍待確認。李懿軒說，類似制度在醫院病房急救用藥中，已有類似概念，病房護理站備有急救用藥，醫師遇緊急需求使用後，再開立處方箋給藥師，後續藥師再補充庫存至護理站，此模式可做為參考，但如何落實，雙方還需更多討論。

沈采穎批評，寵物用藥根本問題是防檢署不作為，建議比照人藥法規，周延訂定完整規範，而非現在「東一塊、西一塊」討論，新制倉促上路雖有疑慮，應設法讓制度更完備，但該辦法已經過2年緩衝期，本次延後也未訂出時間表，「不知還要延後多久？」

農業部防檢署今天舉行「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」草案討論會，衛福部在會前發布6點聲明，支持農業部公告的701項人用藥品提供寵物使用。圖／取自衛福部
農業部防檢署今天舉行「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」草案討論會，衛福部在會前發布6點聲明，支持農業部公告的701項人用藥品提供寵物使用。圖／取自衛福部

食藥署 動保法 農業部 寵物

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