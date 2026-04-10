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台北動物園「重量級」搬遷 2頭亞洲象搭貨車到新家反應曝光

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
先抵達非洲動物區後場的亞洲象「友信」遲疑了一下才走出貨櫃。圖／台北市立動物園提供
先抵達非洲動物區後場的亞洲象「友信」遲疑了一下才走出貨櫃。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園熱帶雨林區今年更新局部場地，園方今天上午展開2頭亞洲象「重量級」搬家任務，透過巨型吊掛機具、大型貨車等重量級載運設備，讓牠們搭車到非洲動物區並先後抵達象舍；接下來待亞洲象逐步熟悉非洲象、非洲動物區的室內環境後就會到戶外活動。

動物園「亞洲熱帶雨林區」1997年底開幕，歷經近30年已形成雨林目前鬱鬱蔥蔥的景象，建物場地隨時間逐步老舊，園方為了提升整體雨林區動物福祉，符合國際動物園的專業照養趨勢，今年入秋後啟動雨林區大型草食動物及食肉目動物照養場地的更新工程，因此雨林區動物們要陸續搬遷至其他區域暫居。

園方說，其中重量級的亞洲象「友信」、「友愷」是聰明且力量最大的動物，搬家計畫讓照養團隊戰戰兢兢不敢掉以輕心；2025年初就開始把搬運用的貨櫃放置在雨林區的亞洲象活動場旁，透過在貨櫃內放置食物、持續進行行為訓練，讓大象們習慣待在貨櫃裡面。

照養團隊也循序漸進提供其他「減敏」訓練，例如施工機具聲響、認識新保育員、習慣穿戴保定訓練用鐵鍊，確保亞洲象搬家的任務順利進行。

此外，亞洲象還得和未來鄰居非洲象「千惠」打招呼，照養團隊嘗試在牠的活動場內放入沾有非洲象氣味的沙土，後來再直接放入糞便，讓不同種類的大象與個體有機會接觸彼此的陌生氣味，先意識到還有其他大象鄰居的存在。

園方說，雖然日後亞洲象和非洲象不會在同一個空間活動，但是仍然相鄰生活能看見、嗅聞到彼此，因此希望透過減敏訓練降低亞洲象和非洲象當鄰居時的緊張及壓力。

動物園今天上午展開2頭亞洲象搬家任務，牠們展現例行訓練的成果順利進入搬運貨櫃，園方透過巨型吊掛機具、大型貨車等重量級載運設備，讓亞洲象們緩緩搭車到非洲動物區並先後抵達非洲區象舍；先抵達非洲動物區後場的亞洲象「友信」遲疑了一下才走出貨櫃，「友愷」抵達後和「友信」會合，不時鳴叫、觸碰象鼻溝通。

園方表示，順利搬家的亞洲象會先待在室內和半戶外空間熟悉環境，等到適應新生活，遊客就有機會在非洲動物區觀察到亞洲象「友信」和「友愷」。

亞洲象「友愷」抵達非洲動物區後和「友信」會合，不時鳴叫、觸碰象鼻溝通。圖／台北市立動物園提供
亞洲象「友愷」抵達非洲動物區後和「友信」會合，不時鳴叫、觸碰象鼻溝通。圖／台北市立動物園提供

一年多來保育員和亞洲象相互配合進行箱籠訓練，就是希望今天一切順利。圖／台北市立動物園提供
一年多來保育員和亞洲象相互配合進行箱籠訓練，就是希望今天一切順利。圖／台北市立動物園提供

保育員們對大象們訓練有成，今天早上在日常照養後引導大象走進貨櫃。圖／台北市立動物園提供
保育員們對大象們訓練有成，今天早上在日常照養後引導大象走進貨櫃。圖／台北市立動物園提供

今天上午11點多亞洲象「友信」、「友愷」先後平安抵達非洲動物區。圖／台北市立動物園提供
今天上午11點多亞洲象「友信」、「友愷」先後平安抵達非洲動物區。圖／台北市立動物園提供

亞洲象進入貨櫃並穩定關上箱門後，出動吊掛機具移動到貨車載運。圖／台北市立動物園提供
亞洲象進入貨櫃並穩定關上箱門後，出動吊掛機具移動到貨車載運。圖／台北市立動物園提供

載著亞洲象的貨櫃吊起後再由堆高機移動至低底盤拖車，以便前往非洲動物區。圖／台北市立動物園提供
載著亞洲象的貨櫃吊起後再由堆高機移動至低底盤拖車，以便前往非洲動物區。圖／台北市立動物園提供

今天早上亞洲象進入貨櫃後，保育員以灑水、冰塊和風扇吹風降低環境溫度。圖／台北市立動物園提供
今天早上亞洲象進入貨櫃後，保育員以灑水、冰塊和風扇吹風降低環境溫度。圖／台北市立動物園提供

保育員為亞洲象繫上保定用腳鍊，目的是希望大象在運輸過程保持平穩安定。圖／台北市立動物園提供
保育員為亞洲象繫上保定用腳鍊，目的是希望大象在運輸過程保持平穩安定。圖／台北市立動物園提供

非洲 台北市立動物園 大象

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