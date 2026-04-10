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獸醫與飼主籲暫緩動物用藥新制 待有共識基礎再執行

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
寵物用藥新制預定7月上路，不少獸醫、飼主與動保團體認為配套不完善，憂慮未來毛小孩將無法即時獲得藥物治療，今聚集在農業部防檢署前，認為農業部不應將法案冒然上路。記者許正宏／攝影
寵物用藥新制預定7月上路，不少獸醫、飼主與動保團體認為配套不完善，憂慮未來毛小孩將無法即時獲得藥物治療，今聚集在農業部防檢署前，認為農業部不應將法案冒然上路。記者許正宏／攝影

農業部與衛福部制定「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，原訂7月上路。該藥新制，要求可同時供寵物、人用藥品，需由藥商登錄為「動保用藥」才可直接提供獸醫診所。

截至今年3月31日，公告可供犬貓使用的人用藥品類別品項，防檢署共列出共701項，但僅有144項完成登錄，獸醫界認為，多項急救用針劑、醫用氧氣等尚未登錄，寵物夜間急診，恐因藥局營業時間結束，飼主買不到藥，導致治療延誤

不少獸醫、飼主與動保團體認為配套不完善，憂慮未來毛小孩將無法即時獲得藥物治療，下午在農業部防檢署前，要求農業部應持續與獸醫、動保團體等各專業團體研商，在共識基礎下再行執行。讓寵物醫療更有保障，也讓毛孩子的家長們放心。

寵物用藥新制預定7月上路，不少獸醫、飼主與動保團體認為配套不完善，認為農業部不應冒然實施，應持續與獸醫、動保團體等專業團體研商，取得共識後再執行。記者許正宏／攝影
寵物用藥新制預定7月上路，不少獸醫、飼主與動保團體認為配套不完善，認為農業部不應冒然實施，應持續與獸醫、動保團體等專業團體研商，取得共識後再執行。記者許正宏／攝影

寵物用藥新制將上路，不少獸醫、飼主與動保團體認為配套不完善，認為農業部不應冒然實施，應持續與獸醫、動保團體等專業團體研商，取得共識後再執行。記者許正宏／攝影
寵物用藥新制將上路，不少獸醫、飼主與動保團體認為配套不完善，認為農業部不應冒然實施，應持續與獸醫、動保團體等專業團體研商，取得共識後再執行。記者許正宏／攝影

時間 寵物 農業部

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農業部與衛福部制定「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，原訂7月上路，該寵用藥新制，要求可同時供寵物、人用藥品，需由藥商登錄為「動保用藥」才可直接提供獸醫診所，否則需由飼主持「購藥證明」向藥局買藥，因多項寵物急救藥品尚未登錄，近期引發各界討論，憂心寵物斷藥。今天下午農業部防檢署舉行「人用藥品管理辦法」修正條文草案討論會議，會議開放直播。在直播之前，整理本次各界討論重點：

獸醫與飼主籲暫緩動物用藥新制 待有共識基礎再執行

農業部與衛福部制定「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，原訂7月上路。該藥新制，要求可同時供寵物、人用藥品，需由藥商登錄為「動保用藥」才可直接提供獸醫診所。

動物用藥新制惹議今開會研商 毛孩現身場外「抗議」

寵物用藥新制將於七月上路，規定同時供動物、人用的藥品須由藥商登錄為「動保藥品」才能直接賣給獸醫院，未登錄藥品則由獸醫開立處方籤讓飼主到藥局購買，因目前僅2成登錄，引發獸醫界、飼主擔憂恐延誤治療。農業部防檢署今下午邀集相關團體研商，動保團體、獸醫、毛孩家長齊聚防檢署外陳抗。農業部官員強調，讓獸醫用藥無虞、無缺是農業部立場，若會議無法取得共識，必要時就會暫緩實施新制。

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