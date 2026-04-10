動物用藥新制惹議今開會研商 毛孩現身場外「抗議」

寵物用藥新制將於七月上路，規定同時供動物、人用的藥品須由藥商登錄為「動保藥品」才能直接賣給獸醫院，未登錄藥品則由獸醫開立處方籤讓飼主到藥局購買，因目前僅2成登錄，引發獸醫界、飼主擔憂恐延誤治療。農業部防檢署今下午邀集相關團體研商，動保團體、獸醫、毛孩家長齊聚防檢署外陳抗。農業部官員強調，讓獸醫用藥無虞、無缺是農業部立場，若會議無法取得共識，必要時就會暫緩實施新制。

「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」發布至今，已主動公告701項人用藥品品項可供犬貓及非經濟動物使用，目前有216件（144項）人用藥品申請登錄動物保護藥品完成，也因此引發獸醫、飼主反彈，擔心往後若藥品取得不便，恐耽誤治療黃金期。

中華民國獸醫內科醫學會理事長、獸醫師鍾昇樺今以個人名義發起活動，邀集關心此議題的獸醫、民眾聚集防檢署前，一邊吃雞排、喝珍奶，一邊觀看會議直播，關心會議結論。

鍾昇樺說，經動物醫院盤點，新制上路後恐怕面臨醫用氧氣、急救藥沒辦法備貨的問題， 有點像火燒屁股，因此希望新制上路前，能研擬出完善配套，讓新制的執行更順暢，如果配套不夠完善就應該暫緩實施。

他指出，新制要求人用藥品若沒有申請動保藥證，動物醫院就無法直接買來備用，但目前還有500多項藥品未完成登錄，沒有取得動保藥證，往後獸醫若要用藥，就必須先開購藥證明，請醫院同仁或毛孩家長自行去藥局買藥，再帶回來動物醫院，讓用藥即時性受到影響。

鍾昇樺舉例，像是氧氣，或治療心臟病需要用到的利尿劑，當動物正在喘需要利尿劑，往後獸醫還要先請家長跑一趟藥局，找到有販售利尿劑針劑的藥局後，帶回來給獸醫使用，人力、時間成本都大幅上升。

對於藥商登錄意願不高，鍾昇樺認為藥商也有市場考量，若沒有足夠利潤寧可不做，政府部門也不可能押著藥商一定要申請，即便給了三年緩衝擊，登錄成效仍不佳，不是哪一邊的責任，而是根本邀不動（藥商）。

農業部次長杜文珍會前強調，動物生命權、醫療權不能打折，讓獸醫用藥無虞、無缺是農業部的立場，若今天會議無法取得共識，必要時就會暫緩實施新制。

農業部防檢署今下午召開會議討論寵物用藥新制配套，動保團體、獸醫、毛孩家長齊聚防檢署外抗議。記者許正宏/攝影

寵物用藥新制引發延誤治療的疑慮，農業部防檢署今下午邀集相關團體研商，有飼主帶著毛小孩到防檢署外抗議。記者許正宏/攝影