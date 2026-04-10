快訊

盯女職員胸「抖動讓我興奮」…台中前處長遭免職又考上 懲戒法院先停職

「周處除三害」陸賣30億！股東控分紅未入帳 李烈發聲

辜仲諒大買股份 台泥經營權與跨域布局牽動市場關注

聽新聞
0:00 / 0:00

毛小孩醫療費好沉重？領養新北「長照犬貓」 享終身免費醫療

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
五股動物之家後癱貓「橘橘」，看到喜歡吃的東西眼睛瞬間變大。圖／新北市動保處提供
五股動物之家後癱貓「橘橘」，看到喜歡吃的東西眼睛瞬間變大。圖／新北市動保處提供

為提升收容所中高齡及需要特殊照護犬貓認養機會，新北市動保處推出長照動物認養支持措施，即日起，凡認養新北市各公立動物之家「長期照護犬貓名單」中的毛寶貝，認養後可帶動物至動保處毛寶貝醫療中心與各動物之家，享有終身免費醫療照護。

動物之家部分動物因年齡較高、患有慢性疾病或曾受傷後復原，健康狀況需要長期追蹤與照護，相較之下認養機會較低，但這些毛寶貝大多都性格穩定、親人溫馴，非常適合作為陪伴的家庭成員。

動保處表示，考量未來醫療照護需求較高，民眾認養時往往有所顧慮，為降低民眾對後續醫療量能的擔憂，動保處依動物健康狀況建立「長期照護犬貓名單」，提供認養後終身醫療照護支持，降低民眾對未來的顧慮，其醫療需求將由動保處轄下毛寶貝醫療中心或動物之家，依所內醫療資源提供醫療服務，讓高齡或特殊照護犬貓被認養、重獲家庭的機會。飼主亦可自行帶至動物醫院進行更進一步診療，則不在本措施補助範圍內。

資深飼主林小姐表示，隨著寵物年齡增長，醫療費用常成為飼主沉重負擔。毛寶貝除了身體老化外，情緒也會隨著年齡產生變化，更需要飼主耐心陪伴。她長期照顧一隻認養口炎貓已經很長一段時間，除需持續服藥外，也須定期接受治療，累積的醫療支出不容小覷。動保處推動認養需長照犬貓可以享有免費終身醫療支持。這對飼主來說是一大福音，能減輕飼主經濟壓力，也讓飼主在照顧高齡毛寶貝的過程中感受到更多支持。

動保處表示，犬貓壽命可達15至20年，隨著年齡增加，慢性疾病與退化性問題亦逐漸浮現。高齡或失能動物相較一般犬貓，需要更細緻的照護與適當輔具協助。此次長照認養名單中的犬貓，除了高齡動物，也包含肢體殘缺或癱瘓的個案，經長期復健仍具生活能力，只要給予適當照護、耐心陪伴及專業協助，牠們同樣能擁有良好生活品質，能帶給飼主珍貴且深刻的陪伴經驗。

另外除提供必要醫療協助，亦視個案需求提供輔具如水管輪椅，全方位支持認養家庭。讓認養人能更安心照顧毛寶貝，也讓需要長期照護的動物能獲得穩定生活。

盟盟是已年老、奶油色的中短毛狗、眼睛大又圓。圖／新北市動保處提供
盟盟是已年老、奶油色的中短毛狗、眼睛大又圓。圖／新北市動保處提供

長照 動物之家 新北

相關新聞

懶人包／寵物用藥新制7月上路今拍版？直播網址、各界意見看這裡

農業部與衛福部制定「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，原訂7月上路，該寵用藥新制，要求可同時供寵物、人用藥品，需由藥商登錄為「動保用藥」才可直接提供獸醫診所，否則需由飼主持「購藥證明」向藥局買藥，因多項寵物急救藥品尚未登錄，近期引發各界討論，憂心寵物斷藥。今天下午農業部防檢署舉行「人用藥品管理辦法」修正條文草案討論會議，會議開放直播。在直播之前，整理本次各界討論重點：

毛小孩醫療費好沉重？領養新北「長照犬貓」 享終身免費醫療

為提升收容所中高齡及需要特殊照護犬貓認養機會，新北市動保處推出長照動物認養支持措施，即日起，凡認養新北市各公立動物之家「長期照護犬貓名單」中的毛寶貝，認養後可帶動物至動保處毛寶貝醫療中心與各動物之家，享有終身免費醫療照護。

台東武陵部落驚見黑熊受困套索 17人急救解圍

林業及自然保育署台東分署昨晚接獲延平鄉武陵部落通報，部落巡守隊在射耳祭前的山區巡邏時，於後山海拔約619公尺的原住民保留地發現1隻台灣黑熊遭套索困住，隨即緊急通報並投入救援。

獵殺街貓！中市南區驚見犬群出沒 動保處疑人為訓練可重判2年

台中市南區近日傳出多起街貓遭犬隻集體獵殺事件，引起當地居民恐慌；據目擊民眾描述，涉案犬隻外觀整潔且行動極具組織性，疑似受過人為訓練；台中市動物保護防疫處今天證實，確有貓隻受害死亡，目前已聯手警方啟動刑事偵辦程序，若查獲飼主故意驅使攻擊，最高可處2年有期徒刑並科200萬元罰金。

嘉義黑心繁殖場63犬疑遭殘忍割聲帶 場主辯稱不知情送辦

嘉義縣家畜疾病防治所近日在水上鄉破獲黑心繁殖狗場，部分犬隻經嘉義大學獸醫學院檢查，發現咽喉聲帶組織缺失，聲帶疑似遭到手術殘忍割除，喪失重要發聲器官功能，但關姓場主皆辯稱不知情，且拒絕提供犬隻來源，涉犯動物保護法已移送嘉義地檢署偵辦。

寵物用藥新制今研商 民團喊話：勿淪職業團體權力角力

人用藥品轉供動物使用管理新制預計7月上路，引發獸醫、飼主擔憂恐造成藥品取得不易、夜間急診不便。農業部防檢署今下午將舉辦研商會議。台灣動物保護行政監督聯盟今發聲明呼籲政策制定應以「動物福利」為最高準則，而非職業團體間的權力角力，並提4大訴求，包括若配套無法落地就暫緩實施；藥品清單改為負面表列、諮詢對象應納入飼主與動保團體、政府應建立澄清與諮詢管道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。