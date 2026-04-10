毛小孩醫療費好沉重？領養新北「長照犬貓」 享終身免費醫療

為提升收容所中高齡及需要特殊照護犬貓認養機會，新北市動保處推出長照動物認養支持措施，即日起，凡認養新北市各公立動物之家「長期照護犬貓名單」中的毛寶貝，認養後可帶動物至動保處毛寶貝醫療中心與各動物之家，享有終身免費醫療照護。

動物之家部分動物因年齡較高、患有慢性疾病或曾受傷後復原，健康狀況需要長期追蹤與照護，相較之下認養機會較低，但這些毛寶貝大多都性格穩定、親人溫馴，非常適合作為陪伴的家庭成員。

動保處表示，考量未來醫療照護需求較高，民眾認養時往往有所顧慮，為降低民眾對後續醫療量能的擔憂，動保處依動物健康狀況建立「長期照護犬貓名單」，提供認養後終身醫療照護支持，降低民眾對未來的顧慮，其醫療需求將由動保處轄下毛寶貝醫療中心或動物之家，依所內醫療資源提供醫療服務，讓高齡或特殊照護犬貓被認養、重獲家庭的機會。飼主亦可自行帶至動物醫院進行更進一步診療，則不在本措施補助範圍內。

資深飼主林小姐表示，隨著寵物年齡增長，醫療費用常成為飼主沉重負擔。毛寶貝除了身體老化外，情緒也會隨著年齡產生變化，更需要飼主耐心陪伴。她長期照顧一隻認養口炎貓已經很長一段時間，除需持續服藥外，也須定期接受治療，累積的醫療支出不容小覷。動保處推動認養需長照犬貓可以享有免費終身醫療支持。這對飼主來說是一大福音，能減輕飼主經濟壓力，也讓飼主在照顧高齡毛寶貝的過程中感受到更多支持。

動保處表示，犬貓壽命可達15至20年，隨著年齡增加，慢性疾病與退化性問題亦逐漸浮現。高齡或失能動物相較一般犬貓，需要更細緻的照護與適當輔具協助。此次長照認養名單中的犬貓，除了高齡動物，也包含肢體殘缺或癱瘓的個案，經長期復健仍具生活能力，只要給予適當照護、耐心陪伴及專業協助，牠們同樣能擁有良好生活品質，能帶給飼主珍貴且深刻的陪伴經驗。

另外除提供必要醫療協助，亦視個案需求提供輔具如水管輪椅，全方位支持認養家庭。讓認養人能更安心照顧毛寶貝，也讓需要長期照護的動物能獲得穩定生活。