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台東武陵部落驚見黑熊受困套索 17人急救解圍

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
林業及自然保育署台東分署昨晚獲報後，立即與野灣野生動物醫院醫療團隊趕赴現場處理受困台灣黑熊。圖／林保署台東分署提供
林業及自然保育署台東分署昨晚獲報後，立即與野灣野生動物醫院醫療團隊趕赴現場處理受困台灣黑熊。圖／林保署台東分署提供

林業及自然保育署台東分署昨晚接獲延平鄉武陵部落通報，部落巡守隊在射耳祭前的山區巡邏時，於後山海拔約619公尺的原住民保留地發現1隻台灣黑熊遭套索困住，隨即緊急通報並投入救援。

分署接獲訊息後，立即與野灣野生動物醫院醫療團隊趕赴現場處理，同時也與延平鄉代會主席邱文俊、武陵社區協會理事長古建明等人合作，連同部落族人共計17人共同參與救援行動，在第一時間控制現場並協助處置。

經現場檢查，這隻黑熊為體重約36公斤的年輕公熊，右前肢因套索造成輕微紅腫，所幸整體狀況穩定，並無明顯外傷。後續已先送往野灣野生動物醫院短期觀察與照護，待確認健康無虞後，將擇期野放回歸山林。

參與救援的部落人士古建明表示，這次事件發生在射耳祭前夕，族人一方面投入傳統文化準備，同時也成功守護野生動物，對部落來說，不只是保育行動，更讓文化與自然之間產生新的連結與意義。

台東分署指出，這次能順利救援，關鍵在於武陵部落族人長期參與台灣黑熊生態服務給付計畫，平時就建立通報與巡守機制，才能在第一時間發現並處理狀況。分署也表示，後續將依規定頒發獎勵金，感謝部落族人的積極協助與守護。

武陵部落棲地巡守隊員協助將台灣黑熊抬下山，運送到平緩處做後續檢傷。圖／林保署台東分署提供
武陵部落棲地巡守隊員協助將台灣黑熊抬下山，運送到平緩處做後續檢傷。圖／林保署台東分署提供

台東 台灣黑熊 野生動物

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