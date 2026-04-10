獵殺街貓！中市南區驚見犬群出沒 動保處疑人為訓練可重判2年

台中市南區近日傳出多起街貓遭犬隻集體獵殺事件，引起當地居民恐慌；據目擊民眾描述，涉案犬隻外觀整潔且行動極具組織性，疑似受過人為訓練；台中市動物保護防疫處今天證實，確有貓隻受害死亡，目前已聯手警方啟動刑事偵辦程序，若查獲飼主故意驅使攻擊，最高可處2年有期徒刑並科200萬元罰金。

根據受害地點附近的民眾反映，該犬群由「4黑1土黃」共5隻中型犬組成，頻繁出沒於忠孝路、綠川、公理街、建國南路三段 一帶，目擊者指出，這些犬隻與一般流浪狗截然不同，毛色油亮、體態飽滿，完全不具流浪犬的落魄感，疑人為豢養，獵捕街貓時，完全「不會吠叫」，且移動速度極快，甚至會沿路逐一嗅聞車底，鑽進車底捕捉躲藏的街貓，動作熟練且目標明確。

由於目擊者強烈懷疑這群狗是由特定人士「培養出來獵殺的」，並多次親眼目睹獵殺過程，雖曾試圖阻攔但因犬隻行動過快而無果；台中市動保處成立專案，於今年清明連假密集掃蕩，針對民眾提供的熱點區域與特徵，已協同陳情人向警察局完成告發，由警方追查可疑人車，釐清是否有飼主或特定人士在背後教唆攻擊。

台中市動保處表示，該犬群目前嚴重威脅社區安全，不排除疑似人為訓練，已正式進入刑事偵辦程序，並已於4月1日至4月6日清明連假期間成立捕犬專案小組，針對通報的凌晨熱點時段加強巡查，在目擊熱點架設捕犬圍片與誘捕器材，務求盡速捕捉該具攻擊性的犬群，採取下列具體行動：

動保處嚴正聲明，依據「動物保護法」第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。若經查證屬實，涉及飼主「故意驅使」或「放任」犬隻攻擊致其他動物死亡，不但可依動保法第25條，最重可處2年以下有期徒刑或拘役；同時可併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。若民眾有相關監視器畫面或人車線索，請盡速提供予警方或動保處，共同打擊殘害動物之惡行。