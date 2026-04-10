嘉義黑心繁殖場63犬疑遭殘忍割聲帶 場主辯稱不知情送辦

嘉義縣家畜疾病防治所近日在水上鄉破獲黑心繁殖狗場，部分犬隻經嘉義大學獸醫學院檢查，發現咽喉聲帶組織缺失，聲帶疑似遭到手術殘忍割除，喪失重要發聲器官功能，但關姓場主皆辯稱不知情，且拒絕提供犬隻來源，涉犯動物保護法已移送嘉義地檢署偵辦。

嘉畜所指出，水上鄉黑心繁殖狗場環境髒亂，狗糞堆積如山，現場飼養63隻犬，包括稀有犬種卡司羅、巨型貴賓，以及柴犬、法鬥、巴哥、馬爾濟斯等犬種，疑似近親繁殖導致體弱多病，已全數沒入並安置於動保園區，且經檢查發現犬隻疑遭割聲帶，僅能發出氣音。

嘉畜所表示，關姓場主辯稱不知情，無法交代來源與流向，讓動保人員無從查辦，事涉重大動保案件，動物保護法第5條第2項第11款及第6條規定，涉及同法第25條刑責範疇，為釐清刑事責任、遏止再發生，已將案件移送偵辦，也呼籲以認養代替購買，杜絕黑心繁殖場。

此外，去年11月民眾通報太保市有犬隻追車、咬人，嘉畜所將肇事的米格魯犬帶回，同樣發現犬隻疑遭割聲帶，聲帶有手術後瘢痕，循線找到洪姓飼主，但他稱不知情，自其他犬舍接手時外觀正常，對聲音狀況不清楚，目前已函請台南市動物防疫保護處協助查察。

嘉畜所強調，吠叫是犬隻重要溝通方式，能用以表達需求、警告危險或呼救，失去發聲能力可能威脅生命安全，飼主不得對寵物施作非必要手術或虐待；將持續會同政風室稽查黑心繁殖場，涉及動物保護法刑責將由政風室行政調查，檢具相關證據資料，移送地檢署偵辦。

嘉義縣家畜疾病防治所近日破獲非法繁殖場，犬隻疑似遭手術割聲帶。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣家畜疾病防治所近日破獲非法繁殖場，現場飼養63隻犬隻全數沒入，包括稀有犬種卡司羅、巨型貴賓。圖／嘉義縣政府提供