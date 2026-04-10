寵物用藥新制今研商 民團喊話：勿淪職業團體權力角力

人用藥品轉供動物使用管理新制預計7月上路，引發獸醫、飼主擔憂恐造成藥品取得不易、夜間急診不便。農業部防檢署今下午將舉辦研商會議。台灣動物保護行政監督聯盟今發聲明呼籲政策制定應以「動物福利」為最高準則，而非職業團體間的權力角力，並提4大訴求，包括若配套無法落地就暫緩實施；藥品清單改為負面表列、諮詢對象應納入飼主與動保團體、政府應建立澄清與諮詢管道。

動督盟聲明，若「獸醫預先備藥」及「醫用氣體配送」等救命配套措施無法在7月前完成法規修正並確實執行，政府不應硬推新制。政府應公開承諾，若配套措施遭逢杯葛或執行困難，應立即宣示「延緩實施」，絕對不能拿毛孩的生命當作新制上路的實驗品。

動督盟指出，目前正面表列方式（僅限公告的 701 項）反應過於遲鈍，難以涵蓋臨床醫療的多樣性與緊急性。醫學發展日新月異，罕見疾病或臨床突發狀況難以預測。正面表列（公告才准用）會導致法條永遠追不上病毒變異或醫療技術，呼籲改為「負面表列」，能給予臨床獸醫師最大的救治空間，同時由政府控管真正具有高度風險或成癮性的藥物，這是保障動物福利的最佳解法。

對於草案第3條僅增訂「職業公會」為諮詢對象，動督盟批評極其不合理。動督盟認為，寵物醫療的最終承擔者與付費者是飼主，強烈要求草案第3條必須明文增訂「動保團體與飼主代表」，政策制定不該淪為藥師與獸醫兩大公會的角力場，為「避免專業霸凌」，民間的聲音必須被聽見，確保決策過程公開透明、以民為本。

此外，動督盟也呼籲政府必須化被動為主動，建立更暢通的溝通管道，建議於官網建立顯眼的「動物用藥新制進度與澄清專區」，即時更新登錄藥品進度，並擴充「1959 動物保護專線」的諮詢量能與教育培訓，讓心急的飼主能得到權威、正確的官方解答，而非在網路恐慌中摸索。

動督盟強調， 政府的行政責任在於「解決問題」而非「製造麻煩」，動督盟將持續監督，若政府未能給予具體保障，不排除發動更大規模的監督行動，捍衛全國毛孩的醫療生存權。