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名古屋動物園超帥「猩二代」清正爆紅！被封猩猩界木村拓哉…老爸帥到出過寫真

香港01／ 撰文：爆檸哥
帥哥猩猩名字叫「清正」（Kiyomasa），正在日本名古屋市的東山動植物園生活，老爸也是知名巨猩。sally_goritaro@X截圖
帥哥猩猩名字叫「清正」（Kiyomasa），正在日本名古屋市的東山動植物園生活，老爸也是知名巨猩。sally_goritaro@X截圖

繼日本市川動植園的小獼猴Panchi在全球爆紅後，近日有另一隻大猩猩的帥氣短片也在社交平台瘋傳。有網友近日在Ｘ分享，他上月底參觀名古屋一動植物園時，意外拍到一名「帥哥猩猩」。該猩猩不單露出一副桀驁不遜的眼神，在接過飼育員拋給牠食物時，更流露出一股自信，不少網友都大讚牠「帥爆了」，更封牠為「猩猩版木村拓哉」。

這名超帥的猩猩名字叫「清正」（Kiyomasa），正在日本名古屋市的東山動植物園生活。從日本網友分享的影片所見， 「清正」當時正靠坐在牆邊休息，牠側著臉對鏡頭露出一副桀驁不馴的神情，飼育員投擲食物給牠，牠更一手接下來放進嘴裡，整套動作相當俐落瀟灑。

爸爸就是最紅猩猩夏巴尼

根據日媒《週刊女性》的報道，「清正」2012年出生，今年 12 歲。牠的背景大有來頭，爸爸就是讓東山動植物園名聲大噪、被譽為『帥到過分的大猩猩』——夏巴尼（Shabani）。當年夏巴尼全球爆紅，園方更為牠出了寫真集和不少周邊。

據地方媒體透露，幼年時期的清正以可愛表情著稱，但近年來骨架變得紮實，那深邃的五官更不輸夏巴尼，果然有其父必有其子。夏巴尼的樣子較有威嚴，而清正則是另一種「年輕且精悍的魅力」，「由於父親夏巴尼是個超級美男子，大家對清正的期待也很高。小時候曾有人說牠長得不像爸爸，但 2021 年清正 9 歲時，園方官方部落格曾寫下：『幾年後一定會長成好男人的。』現在看來，那個時刻終於到來了。」

腰部的毛開始變白開始要自立

不少日本網友均大讚清正跟爸爸長得一樣帥，尤其牠的三七臉相當吸引，「跟爸爸長得一模一樣！帥哥基因太強大了」、「才一陣子沒見，清正果然如傳聞中變成超帥型男了」、「原本心想大猩猩哪可能稱得上帥，結果影片開始第一秒就帥到笑出來」，而當清正走起路時少許笨拙的動作更有點反差萌。

當年夏巴尼全球爆紅，園方更為牠出了寫真集和不少周邊。(amazon圖片)
當年夏巴尼全球爆紅，園方更為牠出了寫真集和不少周邊。(amazon圖片)

東山動植物園的負責人表示，清正腰部的毛也開始變白（邁向銀背大猩猩的特徵）。以年齡來說，這正是該離開群體自立的時期，所以常能見到牠會透過胸鼓（Drumming）或展現行為（Display，如發出巨大聲響）表現自己。「我們希望牠能透過觀察夏巴尼與群體中雌性的互動方式來學習。」負責人表示，對於大家盛讚『清正很帥』感到高興，不過他們的主要目標是希望大眾透過園區學習動物知識，「希望除了關注牠的帥氣，也能關注大猩猩的生態與成長過程。」

延伸閱讀：

小猴Panchi｜園方公開捐款渠道+超治癒貼圖！收益全數支援動物

小猴Panchi ｜為何動物園須用絨布質料公仔？70年前實驗揭原因

文章授權轉載自《香港01》

名古屋 猩猩 木村拓哉 動物園

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