聽新聞
0:00 / 0:00

海龜受傷逾7成屬人禍 復原逾1年

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
「海龜點點名」共同創辦人馮加伶說，台灣小琉球綠蠵龜在野外受傷後，平均需耗時五百天以上才能完全復原，其中超過七成致傷因素屬於人為。記者林俊良／攝影
「海龜點點名」共同創辦人馮加伶說，台灣小琉球綠蠵龜在野外受傷後，平均需耗時五百天以上才能完全復原，其中超過七成致傷因素屬於人為。記者林俊良／攝影

公民科學計畫「海龜點點名」與中研院團隊合作發現，台灣小琉球綠蠵龜在野外受傷後，平均需耗時五百天以上才能完全復原，復原速度遠低於鯨鯊、海豚等大型海洋生物，其中超過七成致傷屬人為因素，如螺旋槳擊傷、魚線纏繞等，呼籲在海龜覓食熱點設立低速航行區、強化休閒垂釣管理等措施。

研究團隊分析二○一○年至二○二四年間、七二三三筆觀察紀錄，共七○九隻個體，其中一○五隻曾受傷，並從十三隻長期追蹤個體精確計算傷口癒合時間。結果顯示，不論是船隻螺旋槳撞擊或魚線纏繞，海龜平均需約五百天才能完全復原，最嚴重的要六百天以上。

在這十三隻追蹤海龜中，螺旋槳擊傷有十二件、魚線纏繞兩件、不明原因五件，人為致傷比率高達百分之七十三。根據海龜不同傷口復原平均時間，螺旋槳撞擊約五二七天，魚線纏繞約五三八天，不明原因傷口約五六○天。

綠蠵龜「小強」為例，其右前肢遭魚線纏繞致傷口潰爛，在第六二七天後記錄到傷患處已自行斷肢。綠蠵龜「小破洞」則曾兩度被記錄到遭螺旋槳擊中造成重傷，首次受傷後六九五天才癒合，第二次受傷則經歷五百多天才恢復。

海龜點點名協會共同創辦人、中研院國際生物多樣性學程博士馮加伶指出，相較鯨鯊傷口約卅五天即可達百分之九十閉合，海龜復原過程格外漫長，推測與其低代謝率與海龜背甲盾片生長耗時有關。

馮加伶說，研究發現，約百分之八十受傷海龜最終能完全癒合，即使失去單肢或龜殼畸形，仍能恢復覓食能力並長期存活；另約百分之十點五個體曾出現重複受傷，特別是多次被螺旋槳擊中，顯示人為威脅持續存在，但復原後的存活率尚不得而知。

中研院生物多樣性研究中心主任陳國勤呼籲，政府應仿效美國、澳洲等，在海龜覓食熱點設立低速航行區，以降低船擊風險，並建議強化休閒垂釣管理，包括設置魚線回收設施等，減少纏繞事件發生。

中研院 海龜 時間 綠蠵龜 小琉球

延伸閱讀

好讀周報／一鯨落、萬物生…極罕見喙鯨科遺體沉眠小琉球海底

太管處推人猴共好4不原則 關鍵在食物

猴害頻傳 新北結紮標記、建預警地圖

黑鳶港邊覓食「致命危機」釣魚線纏繞受困獲救 去年也有昨再發生

相關新聞

備藥不易 寵物用藥新制 獸醫籲暫緩

人用藥品轉供動物使用管理新制預計七月上路，不少飼主、獸醫擔憂新制恐造成藥品取得不易、夜間急診不便等情形，呼籲暫緩實施。對於農業部預計開放獸醫師開立儲備用藥購藥證明，為整批購買儲備用藥方式，也讓衛福部食藥署擔心藥品流向不明，反對版本草案。農業部表示，今將舉行會議徵詢各界意見，若在臨床實務有窒礙難行之處，不會貿然上路。

海龜受傷逾7成屬人禍 復原逾1年

公民科學計畫「海龜點點名」與中研院團隊合作發現，台灣小琉球綠蠵龜在野外受傷後，平均需耗時五百天以上才能完全復原，復原速度遠低於鯨鯊、海豚等大型海洋生物，其中超過七成致傷屬人為因素，如螺旋槳擊傷、魚線纏繞等，呼籲在海龜覓食熱點設立低速航行區、強化休閒垂釣管理等措施。

寵物友善 高市5月試辦 狗狗搭公車免裝籠

高雄市寵物隨主人搭大眾運輸工具須強制裝籠且尺寸受限，飼主抱怨不夠友善。相較之下，台北、新北早在十年前已推狗狗友善公車，台南去年九月也試辦假日路線。高市民代建議選擇行經寵物公園的路線優先試辦，交通局回應，五月起會以行經中正寵物公園的公車先開辦，提升寵物友善運輸環境。

並非阻擋用藥！寵物用藥新制藥界遭質疑 藥師公會全聯會聲明全文曝

農業部防檢署將於明天舉行「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」修正草案會議，部分人士將矛頭指向藥界，藥師公會全聯會今天發布聲明，澄清外界誤解，強調寵物用藥議題並非讓獸醫師與藥師對立，而是完善制度，解決獸醫師用藥困境...

受傷海龜平均超過500天才能復原 學者籲設低速航行區

台灣小琉球綠蠵龜受傷後復原期長達1年半以上。中研院與公民科學計畫「海龜點點名」發表最新研究指出，野外海龜平均需500至600天才能完全癒合，復原速度明顯慢於鯨鯊等大型海洋生物。研究並發現約8成個體可恢復，但仍有逾1成面臨重複受傷風險，顯示人為干擾持續存在。

逾7成受傷綠蠵龜遭螺旋槳撞擊、漁線纏繞 海龜受傷復原須超過500天

公民科學計畫「海龜點點名」與中研院團隊今合作發表最新研究，發現台灣小琉球綠蠵龜在野外受傷後，平均需耗時500天以上才能完全復原，顯示其復原速度遠低於鯨鯊、海豚等其他大型海洋生物；其中於7成屬人為因素，例如螺旋槳擊傷、漁線纏繞等，這也是台灣首度針對野外海龜傷口復原的長期量化分析...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。