台南護草鴞 擴大瀕危物種生態服務給付範圍

台南擴大推動瀕危物種生態服務給付，將草鴞列為重點保育對象，推動範圍由大內等三區擴為九區，增加草鴞覓食與棲息空間，參與生態給付農民與面積持續增加，並設置猛禽棲架，全市累計二十六座；嘉義縣布袋鹽田國家級濕地是二級保育類小燕鷗重要繁殖棲地，因遊蕩犬氾濫，縣府帶領居民打造「護鳥圍籬」。

台南市將草鴞列為重點保育對象，透過生態給付，推動範圍由大內、新化、關廟，擴大至麻豆、西港、安定、七股、歸仁、仁德等九區，串聯棲地、擴大覓食空間。

市府也設置猛禽棲架，二○二三年先設置三座，去年再於仁德虎山農場新增一座示範棲架，帶動周邊棲地營造。農民自行施作八座，加上市府架設十八座，全市累計已有二十六座猛禽棲架，提供草鴞及其他猛禽停棲、覓食。

農業局長李芳林表示，黑面琵鷺及水雉保育成果顯著，透過生態給付，鼓勵農民採行友善耕作，持續結合生態給付與棲地營造，擴大棲架設置，強化草鴞棲地與族群復育，兼顧農業生產與生物多樣性。

嘉義沿海流浪犬成群，破壞小燕鷗鳥巢、幼鳥死亡，地方打造竹圍籬守護小燕鷗。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣布袋鹽田每年約有七百餘隻小燕鷗成鳥繁殖，占全台族群約四分之一。依海洋保育署調查，全台二○二三年小燕鷗成鳥約三千一百八十五隻，每年四月至台灣繁殖，五月至八月為高峰，因流浪犬頻繁闖入鹽田水中島，破壞鳥巢、造成幼鳥死亡。

縣府委託在地專家蔡福昌帶領居民，以環狀竹圍籬包圍繁殖島，保留縫隙供鳥類進出，利用棧板、地磚設置躲避孔洞，並在圍籬外保留二至三公尺緩衝帶，阻隔遊蕩犬，兼顧小燕鷗活動與棲息空間。