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並非阻擋用藥！寵物用藥新制藥界遭質疑 藥師公會全聯會聲明全文曝

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
農業部防檢署將於明天舉行「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」修正草案會議，該寵物用藥新制備受爭議，原先由防檢署副署長傅學理主持的會議，將改由農業部次長杜文珍主持。示意圖／本報資料照片
農業部防檢署將於明天舉行「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」修正草案會議，該寵物用藥新制備受爭議，原先由防檢署副署長傅學理主持的會議，將改由農業部次長杜文珍主持。示意圖／本報資料照片

農業部防檢署將於明天舉行「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」修正草案會議，部分人士將矛頭指向藥界，藥師公會全聯會今天發布聲明，澄清外界誤解，強調寵物用藥議題並非讓獸醫師與藥師對立，而是完善制度，解決獸醫師用藥困境，藥師無意侵犯獸醫師使用的動物用藥執業範疇，並非阻擋寵物用藥或增加飼主負擔。

藥師公會聲明全文如下：

一、「人用藥品用於犬貓等非經濟型動物之管理辦法」113年便已定案：

因專供治療動物疾病的「動物用藥品」品項不足，動物治療臨床需求不得不使用人用藥品，為使獸醫師可合法使用人用藥品治療寵物疾病，於 113 年2月26日由農業部防檢署與衛福部食藥署共同發布「人用藥品用於犬貓等非經濟型動物之管理辦法」，並給予兩年多的緩衝期，以利藥商申請動物保護藥品登錄等配套措施。

二、主管機關怠惰導致配套措施仍未完備：

前述將於今（115）年7月1日上路之管理辦法，防檢署遲至今年2月9日才舉辦「動物保護藥品登錄實務說明會」，導致動物保護藥品登錄進度不足，目前僅占管理辦法701項人用藥品品項不到三成，且如二氧化碳、氧氣及氮氣等醫用氣體，至今尚無任何項目登錄為動物保護藥品，導致藥商無法直接供應給動物醫院，此為目前許多獸醫師、飼主擔心「半夜找氣瓶」的原因。

三、藥師為以人用藥品治療動物的協作者而非反對者：

目前管理辦法將獸醫師可用於治療動物之「人用的」藥品分為下列類別：

（一）人用藥品（由藥局供應）：

中央主管機關依《動物保護法》第4條第2項公告之「供獸醫師（佐）治療犬貓及非經濟動物之人用藥品類別品項」，依114年11月3日公告，共701項，由獸醫師（佐）開立購藥證明後向藥局購買。

（二）動物保護藥品（由藥商直供）：

前述管理辦法中「人用藥品」經中央主管機關核准登錄，依115年3月31日公告，共203項，由藥商直接供應給動物醫院。

藥師公會全聯會多次呼籲，防檢署應偕同食藥署，鼓勵藥商將醫用氣體申請為動物保護藥品登錄，使動物醫院可直接向藥商事先購買；防檢署今年3月24日與藥師公會全聯會討論時，全聯會主動提出將醫用氣體、針劑等較為困難之部分品項，得以寄存動物醫院，使用後一定期間內開立購藥證明向藥局報銷，兼顧實際治療需求及藥品流向管理。

綜上，針對近期社會各界關注管理辦法將影響非經濟動物之用藥權益，並非藥師有意侵犯獸醫師之使用「動物用藥品」之執業範疇，而是針對獸醫師因現行「動物用藥品」不足，須使用人用藥品治療動物現況之協作者，以確保藥品供應及流向之合法性及安全性，而非欲阻擋或增加飼主負擔。

此議題並非獸醫師與藥師之對立，而是如何將制度完善，以解決獸醫師用藥困境。本會完全理解寵物對許多飼主而言，不僅僅是寵物、而是家庭成員；也認同動物之醫療需求不容忽視，更不應因制度衝突導致藥品斷鏈。未來本會也將秉持藥事專業，與獸醫師一同守護動物用藥及健康權益。

食藥署 寵物 農業部

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