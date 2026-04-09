受傷海龜平均超過500天才能復原 學者籲設低速航行區

台灣小琉球綠蠵龜受傷後復原期長達1年半以上。中研院與公民科學計畫「海龜點點名」發表最新研究指出，野外海龜平均需500至600天才能完全癒合，復原速度明顯慢於鯨鯊等大型海洋生物。研究並發現約8成個體可恢復，但仍有逾1成面臨重複受傷風險，顯示人為干擾持續存在。

研究團隊彙整2010年至2024年間7,233筆觀察紀錄，涵蓋709隻綠蠵龜，其中105隻曾受傷，並針對13隻個體進行長期追蹤。結果顯示，無論是船隻螺旋槳撞擊或漁線纏繞，海龜平均需約500至600天才能完全復原，部分嚴重案例甚至超過600天。

「海龜點點名」共同創辦人馮加伶博士指出，綠蠵龜每日傷口癒合率僅約0.08%至1.53%，推測與其低代謝率與海龜背甲盾片生長耗時有關。相較之下，鯨鯊的傷口約35天即可達90%閉合，顯示海龜復原過程格外漫長。

研究也發現，約80%的受傷海龜最終能完全癒合，即使失去單肢或龜殼畸形，仍能恢復覓食能力並長期存活。然而，約10.5%的個體曾出現重複受傷，特別是多次被螺旋槳擊中，顯示人為威脅仍持續存在。

中研院生物多樣性研究中心陳國勤主任表示，本研究補足過往僅依賴救傷中心資料的限制，更真實呈現野外海龜的生存壓力。海生館李宗賢副研究員也指出，在漫長復原期間，海龜仍須面對感染與行動受限等風險。籲設低速航行區，降低人為傷害。研究團隊呼籲，政府應仿效國外作法，在海龜覓食熱點設立「低速航行區」（Go-slow zones），限制船隻於近岸水域以低於6節的時速行駛，以降低船擊風險。此外，也建議強化休閒垂釣管理及配套，包括設置漁線回收設施及推廣可降解漁線，以減少纏繞事件發生。