逾7成受傷綠蠵龜遭螺旋槳撞擊、漁線纏繞 海龜受傷復原須超過500天

公民科學計畫「海龜點點名」與中研院團隊今合作發表最新研究，發現台灣小琉球綠蠵龜在野外受傷後，平均需耗時500天以上才能完全復原，顯示其復原速度遠低於鯨鯊、海豚等其他大型海洋生物；其中於7成屬人為因素，例如螺旋槳擊傷、漁線纏繞等，這也是台灣首度針對野外海龜傷口復原的長期量化分析，透過14年的數據追蹤，揭示其野外的生存挑戰。

研究團隊分析2010年至2024年間7233筆觀察紀錄共709隻個體，其中105隻曾受傷，並從13隻長期追蹤個體精確計算傷口癒合時間。結果顯示，不論是船隻螺旋槳撞擊或漁線纏繞，海龜平均需約500至600天才能完全復原，最嚴重的案例甚至需長達600天以上。

這13隻追蹤海龜中，傷口成因包含螺旋槳擊傷、漁線纏繞及不明原因等，其中螺旋槳擊傷有12件、漁線纏繞2件、不明原因5件，人為致傷比率就高達73%。

海龜點點名共同創辦人馮加伶指出，綠蠵龜每日傷口癒合率僅約0.08%至1.53%，推測與其低代謝率與海龜背甲盾片生長耗時有關。相較之下，鯨鯊的傷口約35天即可達90%閉合，顯示海龜復原過程格外漫長。

馮加伶說，研究也發現，約80%的受傷海龜最終能完全癒合，即使失去單肢或龜殼畸形，仍能恢復覓食能力並長期存活；另約10.5%的個體曾出現重複受傷，特別是多次被螺旋槳擊中，顯示人為威脅仍持續存在，不過追蹤個體仍以水下目擊資料為主，復原後的存活率尚不得而知。

中研院生物多樣性研究中心陳國勤主任表示，研究補足過往僅依賴救傷中心資料的限制，更真實呈現野外海龜的生存壓力。海生館李宗賢副研究員也指出，在漫長復原期間，海龜仍須面對感染與行動受限等風險。

研究團隊呼籲，政府應仿效國外作法，美國、澳洲等，在海龜覓食熱點設立「低速航行區」（Go-slow zones），限制船隻於近岸水域以低於6節的時速行駛，以降低船擊風險。此外，也建議強化休閒垂釣管理及配套，包括設置漁線回收設施及推廣可降解漁線，以減少纏繞事件發生。

研究團隊強調，雖然海龜具備一定復原能力，但預防遠比復原更重要。本研究凸顯公民科學長期資料累積的價值，透過影像紀錄與系統性分析，為海洋保育提供具體且可驗證的科學依據。

根據海龜不同傷口的復原平均時間，螺旋槳撞擊約527天；漁線纏繞（從纏繞、壞死到斷肢癒合）約538.5天；不明原因傷口約560.2天；嚴重傷勢則須600天才能完全癒合。