獨／獸醫可開儲備藥品解寵物急診困境？食藥署憂流向 反對防檢署草案

寵物用藥新制將上路，同時供動物、人用藥品，藥商需重新包裝並登錄為「動保藥品」才能直接賣給獸醫院，未登錄藥品需由獸醫開立購藥證明至藥局購買，獸醫界擔心寵物急診恐延誤治療。為此，農業部防檢署提出修正草案，開放獸醫師可開立儲備用藥購藥證明，且整批藥品購入，非單次藥品針對單一寵物。衛福部食藥署擔心影響藥品流向，反對防檢署版本草案。

農業部與衛福部2年前訂出「人用藥品於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，原定緩衝期結束後，新制將於7月分上路。不過，防檢署公告701項人用藥品品項，可供犬貓及非經濟動物使用藥品，目前僅144項人用藥品申請登錄動物保護藥品完成，包含多種急救針劑、急救用醫用氣體，藥商均未完成動保用藥申請。

飼主、獸醫師擔心寵物半夜遇急診需求，卻無法找到藥局取藥，恐因此延誤治療，為此訴求暫緩，防檢署研擬該辦法修正草案，將於明天開會討論。該辦法原規範飼主須持獸醫師開立的購藥證明，至藥局購藥使用，為因應寵物急診需求，防檢署所提修正草案第5條中，放寬獸醫師、獸醫佐可基於實務需要，開立「儲備藥品購藥證明」。

根據防檢署會議資料，這項訴求為獸醫師公會全聯會所提，考量為因應夜間或24小時急診情境，周邊藥局未營業，或偏鄉地區藥局跟動物醫院距離甚遠，如未事先備藥，恐影響動物救治時效，且前述機制維持藥品由藥局經手，非藥商直接提供獸醫院。

不過，前述作法為整批購買儲備用藥，而非單一次購藥證明，提供單一隻寵物使用，因此，食藥署持反對意見。食藥署呼籲維持現行規定，購藥證明載明飼主、動物及藥品等相關資訊，以掌握人用藥品轉供動物使用流向管理與追蹤。藥師公會全聯會也表示憂心，主張藥局寄存一定數量藥品於診療機構，獸醫師每次使用後，需分別開立購藥證明，提供給藥局登錄，以利管理流向。

食藥署另提出，考量獸醫診所機構大量儲備人用藥品，於短期內並無實際寵物醫療使用需求，恐影響這類人用藥品流通管理，甚至影響整體藥品供應韌性，並降低藥商申請「動保藥品」意願，有違當初訂定動物保護藥品宗旨，建議防檢署積極鼓勵藥商申請動保用藥。

基層藥師協會理事長沈采穎批評，防檢署嚴重失職，未積極鼓勵藥商申請動保用藥，建議提出包裝印製費用補助等獎勵措施，增加藥商申請動保用藥意願，若開放獸醫診所儲備人用藥品，恐有流向不明之虞，建議由獸醫師列出急救必要用藥清單，針對急用項目少量備用，且必須訂出嚴謹流向管理措施，我國毒品氾濫，藥品流向管控不可不慎。