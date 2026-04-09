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流浪犬破壞小燕鷗棲地 嘉義沿海搭竹圍籬守護生態

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義沿海流浪犬成群，破壞小燕鷗鳥巢、幼鳥死亡，地方打造竹圍籬守護小燕鷗。圖／嘉義縣政府提供
嘉義沿海流浪犬成群，破壞小燕鷗鳥巢、幼鳥死亡，地方打造竹圍籬守護小燕鷗。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣布袋鹽田是國家級濕地，也是二級保育類小燕鷗重要繁殖棲地，每年繁殖成鳥數量約700餘隻，占全台族群約25%，但因沿海地區流浪犬氾濫，嘉義縣政府今年委託布袋在地專家蔡福昌帶領居民打造「護鳥圍籬」，在島上設置環狀竹材圍籬，讓野生鳥類在安全場域繁殖。

海洋委員會海洋保育署調查，2023年全台小燕鷗成鳥數量有3185隻，每年4月從南半球飛至台灣繁殖，繁殖高峰為5月至8月，嘉義縣以布袋鹽田、布袋濕地生態園區、新塭滯洪池及白水湖為主要繁殖棲地，繁殖成鳥數量約700餘隻，占全國族群約25%。

農業處畜產保育科長石蕙菱說，嘉義沿海經常有遊蕩犬成群出沒，入侵鹽田池水中島，破壞小燕鷗鳥巢、幼鳥死亡，為守護野生動物棲地，今年推動棲地改善計畫，在島上設置環狀竹圍籬，保留縫隙確保鳥類可進出，同時利用棧板及地磚設置庇護孔洞，提供鳥類躲避空間。

石蕙菱指出，農業處今年邀請布袋在地專家蔡福昌帶領居民一起動手，考量水中島環境特性，兼顧自然生態工法，在竹圍籬周邊保留2至3公尺緩衝空間，可有效阻隔遊蕩犬，也有利鳥類活動與棲息，呼籲勿棄養犬隻或餵養流浪犬，生態保育需共同維護。

嘉義沿海流浪犬成群，破壞小燕鷗鳥巢、幼鳥死亡，地方打造竹圍籬守護小燕鷗。圖／嘉義縣政府提供
嘉義沿海流浪犬成群，破壞小燕鷗鳥巢、幼鳥死亡，地方打造竹圍籬守護小燕鷗。圖／嘉義縣政府提供

嘉義沿海流浪犬成群，破壞小燕鷗鳥巢、幼鳥死亡，地方打造竹圍籬守護小燕鷗。圖／嘉義縣政府提供
嘉義沿海流浪犬成群，破壞小燕鷗鳥巢、幼鳥死亡，地方打造竹圍籬守護小燕鷗。圖／嘉義縣政府提供

嘉義沿海流浪犬成群，破壞小燕鷗鳥巢、幼鳥死亡，地方打造竹圍籬守護小燕鷗。圖／嘉義縣政府提供
嘉義沿海流浪犬成群，破壞小燕鷗鳥巢、幼鳥死亡，地方打造竹圍籬守護小燕鷗。圖／嘉義縣政府提供

濕地 流浪犬 嘉義

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