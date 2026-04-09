遭指全國NGOs環境會議封殺遊蕩動物提案 動保團體駁：傷害協作機制

今年3月10日部分保育團體指「全國 NGOs 環境會議」封殺遊蕩動物管理相關提案，導致生態「被消音」。關懷生命協會、台灣動物保護行政監督聯盟等團體今於立法院召開記者會，嚴正駁斥長期打壓及黑箱封殺說法，並重申動保團體對遊蕩犬議題的堅定立場，不容抹黑。

台灣公民參與協會主任粘麗玉表示，自參加NGOs環境大會以來，雖然各參加團體有時意見相左，但是彼此都是尊重與遵循大會共識決規則，沒想到今年卻有人誤解大會規則，指責其他團體，致使動督盟和關懷生命協會兩會深受其害，甚至臉書有人誤解大會不公，透過臉書出言不遜，以致由3月10日環境大會後，數個團體成員，都受波及，甚至我前面的女孩因此失眠難受，有時在我們面前哭泣。

惜根台灣協會理事長徐世榮表示，各團體代表均有參與溝通討論的責任，不應單方面將責任歸諸於特定團體，且溝通應尊重各主辦團體的成立宗旨與倫理價值，平台採取的共識決制度，除了落實審議民主，更是為了確保各團體的理念底線獲得尊重，避免提案內容與主辦團體的初衷產生嚴重牴觸，「今年提案未達共識，明年仍可再提。」

關懷生命協會副執行長周瑾珊表示，身為動保組主責團體的執行者，自認所有程序都符合大會規章，無法接受生態被消音及動保一言堂這類損害聲譽的指控，會議長期採共識決為多年慣例，旨在尋求環境保護的最大公約數。

台灣動物保護行政監督聯盟理事長張勝鬘表示，針對外界關注的「EMAIL通知未經討論即退件」說法，該通知是在2次籌備會議完成討論後，由主責團體依會議結論進行的結果通知，其性質為會議決議的轉達，而非個別團體的行政裁量，如今將未形成共識簡化為封殺或黑箱，不僅與實際運作情況不符，也容易誤導社會對公共平台的理解，對長期建立的協作機制造成傷害。