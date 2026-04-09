動保用藥新制忽略救傷實務 明草案修正會動團籲暫緩上路

農業部與衛福部擬於今年7月1日施行「人用藥品轉供動物使用管理新制」，規定同時供人與動物使用的藥品，須由藥商登錄為「動保藥品」後，方可販售給動物診療機構，但也引起獸醫界與飼主在延誤治療上的憂心。明日農業部防檢署將舉辦「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」修正草案會議。台灣野灣野生動物保育協會今指出，本案新制設計過於人用管理模型，未能普及寵物醫療、救傷實務與地理特殊性，嚴正要求主管機關暫緩執行該項政策，並即刻修正管理方向。

野灣指出，支持藥品流向透明化，但管理手段應符合醫療實務與憲法比例原則，行政機關不應強行推動未具備普世適用性的政策，而忽略生命脆弱性。在行政配套措施、物種生理差異調劑指引及偏鄉醫療保障尚未完善前，新制若強行上路，將導致基層獸醫體系崩潰。

此外，不同物種的劑量配置具備高度「物種特異性」，因生理結構、代謝速率、體型大小所致用藥精確度須達極微量，現行法律要求不具備物種生理訓練的社區藥師承擔調劑職責，已產生「專業權限與法律責任分離」重大缺失。若因劑量誤差導致法律爭議，責任歸屬將陷於模糊，對執業藥師及醫療單位皆極不公平。

野灣表示，偏鄉地理阻隔導致領藥程序的時間延遲，實質上已剝奪動物依「動物保護法」及國際公認動物福利指標（FiveFreedoms）所享有的免於傷病與痛苦之自由。行政手段之便利性絕不具備超越生命存續價值之合法性。此外，野生動物沒有飼主，若要求救傷單位人員擔任飼主協助領用藥物，單位將衍伸過多的業務量導致原本救傷任務崩潰，嚴重影響野生動物醫療品質。

野灣建議，應採取兩階段式法制調整，而非一刀切的行政圍堵，短期應全面改採「流向申報」管理，主管機關應建立專案備藥制度，賦予獸醫醫療單位合法儲備藥品的權力，並透過定期、透明的數位申報機制，落實藥政單位對於人用藥品流向監控行政目的。

長遠作法上，應接軌歐盟、英國及澳洲的先進模式，確立「階梯用藥（Cascade）」原則，承認獸醫師為獨立且具完整處置權的醫療專業，管理邏輯應朝向「負面表列」發展，除涉及公共衛生風險的特定藥物外，應全面開放獸醫師依臨床需求使用人藥，達成專業自主。