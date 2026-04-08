荒野公布淺山調查成果 攜手7-ELEVEN推「四月零錢捐」守護淺山生態

荒野保護協會今（8日）公布最新淺山棲地調查成果，並攜手 7-ELEVEN舉辦為期一個月的「四月零錢捐」行動，號召全民透過日常消費支持淺山生態保育。

荒野保護協會理事長李騏廷表示，相較於氣候變遷等全球議題，淺山是與人類生活最直接交會的環境，因此保護行動更顯急迫。「淺山」是指海拔 800 公尺以下、介於都市與高山之間的重要生態區域，同時也是人類開發最頻繁、衝突最劇烈的地帶。隨著道路開闢、光害增加及都市擴張，棲地破碎化問題日益嚴重，石虎、穿山甲、食蟹獴等本土物種都面臨生存壓力。

荒野保護協會副理事長陳憲政投入棲地保護已 31 年。他表示，荒野保護協會目前在全台關注近 100 個棲地，協會自 1995 年成立以來，透過公民科學參與、生態調查與棲地維護，串聯全台超過 2 萬名志工，逐步建立淺山守護網絡。自 2018 年推動「棲地大調查」以來，已有約 1 萬 3 千名民眾加入，成為台灣環境監測的重要力量。

他表示，棲地保護需要大量人力，如果能有更多民眾參與，再加上政府的支持與協助，整體行動一定能更完整，也更有影響力。荒野志工守護背後，有太多說不出的辛苦，累積了無數人的汗水。

中華經濟研究院前院長蕭代基、台大農學院前院長楊平世皆以荒野志工身分到場支持。蕭代基表示，一個月的零錢捐不夠，但希望能拋磚引玉，鼓勵更多企業響應。楊平世退休後帶著一群「憨人」投入環境教育，稱自己是很幸福的人，強調台灣土地珍貴，大家一起守護環境、保護動物。

此次與 7-ELEVEN 合作推出的「4 月的零錢捐」，短短一個月，主打小額、隨手捐款方式，讓民眾可以在日常消費可以輕鬆參與保育行動。