台灣首例！黑熊母女「烏莉、慕娃」同天野放 重返山林創紀錄

花蓮縣卓溪鄉太平村有一對台灣黑熊母女「烏莉（Uli）」、「慕娃（Mua）」，歷經超過1年救援、醫療、照養與野化訓練後，今天在中平林道同步野放重返山林，林業及自然保育署花蓮分署表示，締造台灣首例「母女熊同日野放」案例，也是黑熊救援、照養及野放工作累積寶貴經驗。

林保署花蓮分署表示，去年3月接獲通報，一隻成年母熊山區誤中套索陷阱，隨即會同野灣東部野生動物救傷中心醫療團隊及在地族人展開救援，並成功送抵中心治療照養。過程中，族人通報附近看到有幼熊徘徊，經紅外線自動相機監測確認後，於同年3月底成功捕捉當時體重僅11.5公斤、尚未離乳的幼熊，後續並經分子生物學鑑定確認兩熊為母女關係。

花蓮分署指出，幼熊因當時尚未離乳，由野灣團隊持續接手照養並補充營養，至今年3月健康檢查時，體重已成長至46公斤，各項評估均顯示已具備野外生存能力；母熊則經手術治療恢復後，整體健康狀況穩定，體重已達74公斤，符合野放條件。

花蓮分署表示，團隊曾於去年6月至7月間，嘗試安排讓黑熊母女重新接觸與共同生活，但經持續觀察，兩者互動有限，並未展現明顯的親子關係，因此後續改採個別照養與訓練。幼熊自去年10月起進入森林野訓場訓練野化，包括覓食、攀爬、環境適應及對人類趨避反應等能力培養，最終順利通過野放評估。

為審慎推動野放作業，花蓮分署於3月11日在卓溪鄉中平部落辦理野放前說明會，向族人說明母女熊救援歷程、野放評估依據及後續監測管理方式，獲得多數族人理解與支持，並表達願意參與野放後的通報與應變工作，朝人熊共存目標持續努力。

花蓮分署表示，野放前特別由卓溪鄉田清興總頭目祈福及命名，依據布農族傳統，為熊命名代表將其視為部落族人的一份子，希望人熊和平相處，因此將母熊命名為「烏莉（Uli）」，意為賢妻良母；小熊命名為「慕娃（Mua）」，意為可愛溫馴的小女孩，象徵對其回歸山林的祝福與期盼。

今天在卓溪鄉中平林道18公里處，先後野放這對已戴上衛星頸圈的母女熊，田頭目亦祈願兩熊回到森林能在山林中持續繁衍、生生不息。儀式完成後，團隊採人不下車、減少人熊接觸的方式，在中平林道行車終點野放，在野放小母熊後，約半小時後再野放成熊，母、女兩熊在出籠後皆快速離開，往森林深處消失身影。

花蓮分署指出，野放後將透過衛星頸圈與電子圍籬系統持續監測黑熊活動情形，並與卓溪鄉太平村長建立資訊回傳機制，及時提供黑熊活動軌跡，讓部落民眾掌握黑熊動態；如黑熊進入電子圍籬範圍內，也將即時啟動預警及防範措施，強化部落安全與應變準備。

花蓮分署表示，黑熊進入聚落多與食物吸引源有關，近年已持續推動「台灣黑熊生態服務給付」、「保育柑仔店」及電圍網設置等措施，並強化社區通報機制與食物吸引源管理，逐步降低黑熊進入人類生活空間的機會。

分署呼籲，民眾若發現黑熊蹤跡或侵擾情形，應立即通報，落實「通報無罪」原則，切勿私自捕捉或處置，維護人身安全與生態保育，通報專線0800-000930（您您您救山林）。

林保署花蓮分署利用氣味站觀察小熊身高、體態與活動力。圖／林保署花蓮分署提供