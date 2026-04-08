【動物冷知識】石頭＝蛇？古人腦補出「蛇系宇宙」 3大化石傳說

哈囉大家好，我是帽帽！

如果你穿越回中古世紀，走在歐洲的海邊或山坡，撿起一顆奇形怪狀的石頭，不用懷疑，當地人大概會跟你說：

👉「這是蛇。」

👉「那個也是蛇。」

👉「全部都是蛇。」

（蛇：？？？？我到底做錯了什麼）

在那個還沒有「古生物學」這個東西的年代，人類面對化石的態度很簡單——看不懂？那就用想像力補滿！

而補著補著，就變成一整個「蛇系宇宙」🐍✨

今天讓我們一起來看看，三個與蛇有關係的化石冷知識吧！！

在英國的惠特比海岸，地上常常撿到一種——

完美捲成蚊香的石頭。

中古世紀的人一看：

👉「這不是蛇還是什麼？？？」

於是故事誕生了——

那是 7 世紀的「聖希爾達修女（St. Hilda）」降下的神蹟。傳說當時當地蛇患成災，修女用法力將群蛇變成了石頭，並砍掉毒蛇的頭丟下懸崖。為了讓傳說更逼真，中世紀的工匠還會刻意在石頭末端雕刻出「蛇頭」。

即便到了現代，依然可以在當地買到這些工藝紀念品。

不過其實這些「蛇石」，是好幾億年前生活在海洋中的古生物「菊石」的化石！！

另一個是生活在古代歐洲的凱爾特人（Celts）傳說：在仲夏之夜，無數毒蛇會聚集在一起，集體噴出大量的口沫凝結成一顆球，被稱為「蛇蛋」。這群蛇會將這顆「蛇蛋」拋向空中嬉戲。據說德魯伊祭司如果能捨命接住這顆蛋，就能獲得預言與戰無不勝的力量！

「蛇蛋」被描述為表面有奇特的花紋，看起來章魚吸盤的突起，但在後續研究發現這顆蛇蛋其實是海膽化石，上面的突起只是海膽化石上的棘刺基座構造而已。

差點就想去接蛇的泡沫，獲得神奇的力量的說🥲

另一個是關於被詛咒的巨蛇舌頭！！

古代歐洲人撿到一種三角形狀的石頭，當時的人不知道這是什麼東西，也沒有化石的概念，所以就稱這種石頭為Glossopetrae，意思是長得像舌頭的石頭。

相傳古代歐洲著名的基督教傳教士-聖保祿，在公元 60 年左右被押往羅馬受審的途中，船隻在馬爾他島附近遇難。

根據《聖經》記載，島民生火幫他取暖時，一條毒蛇鑽出來咬住了保羅的手。島民本以為他死定了，結果他隨手把蛇甩進火裡，竟然一點事也沒有。

後來的人口耳相傳下，就有了「聖保祿在那之後詛咒了島上的蛇，讓他們的舌頭全變成石頭」的故事。

但在後續研究發現，這些三角形狀的石頭根本不是什麼蛇的舌頭，而是更兇猛的古代海洋霸主巨齒鯊的牙齒化石！！

現在看來，古人的這些「腦補」雖然有點離譜，但也展現了人類面對未知自然時最浪漫的一面。下回如果你在博物館看到這些化石，不妨試著切換成「中世紀濾鏡」——你會發現，這不只是一塊石頭，而是一段充滿噴火、魔法與巨蛇的奇幻冒險！

參考資料：1、2、3