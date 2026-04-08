快訊

美伊暫停火 …伊朗國會議長將率團談判 范斯領軍美方代表團

伊朗戰爭後未有油輪從中東抵台 中油：800萬桶原油這時陸續運來

穆吉塔巴點頭、川普臨門拍板 美國與伊朗停火2周內幕曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

【動物冷知識】石頭＝蛇？古人腦補出「蛇系宇宙」 3大化石傳說

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

如果你穿越回中古世紀，走在歐洲的海邊或山坡，撿起一顆奇形怪狀的石頭，不用懷疑，當地人大概會跟你說：

👉「這是蛇。」

👉「那個也是蛇。」

👉「全部都是蛇。」

（蛇：？？？？我到底做錯了什麼）

在那個還沒有「古生物學」這個東西的年代，人類面對化石的態度很簡單——看不懂？那就用想像力補滿！

而補著補著，就變成一整個「蛇系宇宙」🐍✨

今天讓我們一起來看看，三個與蛇有關係的化石冷知識吧！！

在英國的惠特比海岸，地上常常撿到一種——

完美捲成蚊香的石頭。

中古世紀的人一看：

👉「這不是蛇還是什麼？？？」

於是故事誕生了——

那是 7 世紀的「聖希爾達修女（St. Hilda）」降下的神蹟。傳說當時當地蛇患成災，修女用法力將群蛇變成了石頭，並砍掉毒蛇的頭丟下懸崖。為了讓傳說更逼真，中世紀的工匠還會刻意在石頭末端雕刻出「蛇頭」。

即便到了現代，依然可以在當地買到這些工藝紀念品。

不過其實這些「蛇石」，是好幾億年前生活在海洋中的古生物「菊石」的化石！！

另一個是生活在古代歐洲的凱爾特人（Celts）傳說：在仲夏之夜，無數毒蛇會聚集在一起，集體噴出大量的口沫凝結成一顆球，被稱為「蛇蛋」。這群蛇會將這顆「蛇蛋」拋向空中嬉戲。據說德魯伊祭司如果能捨命接住這顆蛋，就能獲得預言與戰無不勝的力量！

「蛇蛋」被描述為表面有奇特的花紋，看起來章魚吸盤的突起，但在後續研究發現這顆蛇蛋其實是海膽化石，上面的突起只是海膽化石上的棘刺基座構造而已。

差點就想去接蛇的泡沫，獲得神奇的力量的說🥲

另一個是關於被詛咒的巨蛇舌頭！！

古代歐洲人撿到一種三角形狀的石頭，當時的人不知道這是什麼東西，也沒有化石的概念，所以就稱這種石頭為Glossopetrae，意思是長得像舌頭的石頭。

相傳古代歐洲著名的基督教傳教士-聖保祿，在公元 60 年左右被押往羅馬受審的途中，船隻在馬爾他島附近遇難。

根據《聖經》記載，島民生火幫他取暖時，一條毒蛇鑽出來咬住了保羅的手。島民本以為他死定了，結果他隨手把蛇甩進火裡，竟然一點事也沒有。

後來的人口耳相傳下，就有了「聖保祿在那之後詛咒了島上的蛇，讓他們的舌頭全變成石頭」的故事。

但在後續研究發現，這些三角形狀的石頭根本不是什麼蛇的舌頭，而是更兇猛的古代海洋霸主巨齒鯊的牙齒化石！！

現在看來，古人的這些「腦補」雖然有點離譜，但也展現了人類面對未知自然時最浪漫的一面。下回如果你在博物館看到這些化石，不妨試著切換成「中世紀濾鏡」——你會發現，這不只是一塊石頭，而是一段充滿噴火、魔法與巨蛇的奇幻冒險！

參考資料：123

帽子-Hatto

追蹤

相關新聞

【動物冷知識】石頭＝蛇？古人腦補出「蛇系宇宙」 3大化石傳說

哈囉大家好，我是帽帽！如果你穿越回中古世紀，走在歐洲的海邊或山坡，撿起一顆奇形怪狀的石頭，不用懷疑，當地人大概會跟你說...

「憤怒鳥」現身新北三芝？一臉呆萌竟是台灣保育類最迷你貓頭鷹

新北市三芝區貝殼廟附近，日前有民眾將車輛停放路旁，返回時驚見車頂上佇立著一隻圓滾滾、神情呆萌的小型貓頭鷹，外型宛如「憤怒鳥」，經確認為台灣體型最小的貓頭鷹「鵂鶹」。

荒野公布淺山調查成果 攜手7-ELEVEN推「四月零錢捐」守護淺山生態

荒野保護協會今（8日）公布最新淺山棲地調查成果，並攜手 7-ELEVEN舉辦為期一個月的「四月零錢捐」行動，號召全民透過日常消費支持淺山生態保育。

台灣首例！黑熊母女「烏莉、慕娃」同天野放 重返山林創紀錄

花蓮縣卓溪鄉太平村有一對台灣黑熊母女「烏莉（Uli）」、「慕娃（Mua）」，歷經超過1年救援、醫療、照養與野化訓練後，今天在中平林道同步野放重返山林，林業及自然保育署花蓮分署表示，締造台灣首例「母女熊同日野放」案例，也是黑熊救援、照養及野放工作累積寶貴經驗。

猴害層出不窮 為何防治手段無效？圖解3招除禍源

台灣獼猴保育後族群擴大，許多地區活動範圍逐漸與人居環境重疊，新北瑞芳、石碇、深坑、三峽及新店等山區常有獼猴滋擾或掠食農作物，已成農民公敵。新北動保處表示，近3年每年接獲通報猴群滋擾約90件，驅趕、防治及建立獼猴地圖預警是現行主要策略。

大守宮入侵高美館 掀夜捕潮

外來種「大守宮」入侵高雄鼓山區的高市立美術館，近期夜間常見成群出沒，有民眾揪團動手捕捉移除，掀起夜抓守宮風潮，捕獲直接帶回家飼養，有人逛一圈成功抓到五隻，也有人一周抓了快卅隻。捕捉專家認為，守宮缺乏天敵且繁殖力強，難全面移除。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。