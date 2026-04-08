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「憤怒鳥」現身新北三芝？一臉呆萌竟是台灣保育類最迷你貓頭鷹

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
圓滾滾長像貌似「憤怒鳥」模樣的迷你貓頭鷹。圖／新北市動保處提供
圓滾滾長像貌似「憤怒鳥」模樣的迷你貓頭鷹。圖／新北市動保處提供

新北市三芝區貝殼廟附近，日前有民眾將車輛停放路旁，返回時驚見車頂上佇立著一隻圓滾滾、神情呆萌的小型貓頭鷹，外型宛如「憤怒鳥」，經確認為台灣體型最小的貓頭鷹「鵂鶹」。

民眾當下見其遲遲未飛離，疑似有異狀，經通報新北市動保處協助將該鳥送往三芝動物之家進行檢查與安置，經確認為台灣體型最小的貓頭鷹。

動保處表示，依據野生動物保育法規定，保育類野生動物不得任意飼養、持有、輸入、輸出、販賣或展示，違者可處6個月以上5年以下有期徒刑，並得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金，呼籲民眾切勿因一時好奇或喜愛而擅自帶回飼養。

經動物之家獸醫師檢查，該隻鵂鶹無明顯外傷，精神及體況良好，研判應為夜間活動後暫時停棲休息。經數日觀察並補充體力後，確認具備野外生存能力，動保處已擇適當森林棲地進行野放，讓迷你猛禽重返山林。

鵂鶹為台灣特有亞種，屬保育類野生動物，在新北市多分布於山區及低至中海拔森林環境，在三峽、坪林、雙溪及貢寮等山區林地皆有發現。其偏好高大樹木與密林環境，常利用樹洞繁殖，為全年可見的留鳥。

鵂鶹體長約15公分，體型僅如成人拳頭般大小，外型圓潤可愛，蹲踞樹枝時看起來就像一顆掛在樹上的「小葫蘆」，是台灣最小型貓頭鷹。實際上為敏捷兇猛的掠食者，主要捕食昆蟲、蜥蜴及小型鳥類，是森林生態系中的重要一環。

新北市動保處呼籲，民眾如發現疑似受傷或受困之野生動物，應保持適當距離、避免干擾，可先拍照記錄並撥打1959動保專線或（02）2959-6353通報，由專業人員評估與處置，切勿自行捕捉或限制其行動，以免造成二度傷害。動保處24小時專線提供動物救援服務。

台灣體型最小的貓頭鷹－鵂鶹後頸有一對醒目「假眼」斑紋可用來迷惑敵人。圖／新北市動保處提供
台灣體型最小的貓頭鷹－鵂鶹後頸有一對醒目「假眼」斑紋可用來迷惑敵人。圖／新北市動保處提供

民眾發現牠乖乖不動也不飛，疑似生病。圖／新北市動保處提供
民眾發現牠乖乖不動也不飛，疑似生病。圖／新北市動保處提供

體積約拳頭大的鵂鶹，呆萌外表下竟是兇猛獵手。圖／新北市動保處提供
體積約拳頭大的鵂鶹，呆萌外表下竟是兇猛獵手。圖／新北市動保處提供

圓滾滾長像貌似「憤怒鳥」模樣的迷你貓頭鷹。圖／新北市動保處提供
圓滾滾長像貌似「憤怒鳥」模樣的迷你貓頭鷹。圖／新北市動保處提供

貓頭鷹 動物之家 野生動物 生態保育

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