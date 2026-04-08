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大守宮入侵高美館 掀夜捕潮

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
高雄鼓山區的高市立美術館近期常見成群的外來種「大守宮」，掀起民眾號召「夜抓收編」風潮。圖／民眾蔡淵鵬提供
高雄鼓山區的高市立美術館近期常見成群的外來種「大守宮」，掀起民眾號召「夜抓收編」風潮。圖／民眾蔡淵鵬提供

外來種「大守宮」入侵高雄鼓山區的高市立美術館，近期夜間常見成群出沒，有民眾揪團動手捕捉移除，掀起夜抓守宮風潮，捕獲直接帶回家飼養，有人逛一圈成功抓到五隻，也有人一周抓了快卅隻。捕捉專家認為，守宮缺乏天敵且繁殖力強，難全面移除。

高市府表示，近期民眾反映園區出現守宮，高美館已委請生態專家實地觀測，並由保全人員加強夜間巡查與即時通報，確保園區生態維護，並將持續加強園區生態監測，也呼籲民眾愛護動物、勿隨意棄養。

高美館近期入夜後出現不少人聚集捕捉守宮，拿手電筒在樹叢尋找目標，燈光閃不停，有人逛了一圈看到七隻、成功抓到五隻，也有人一周就抓了快卅隻，引起網友議論，有人力挺「拜託抓光」、「好好養在家裡，不要再讓牠們跑出來了」，有人則質疑「這樣亂抓反而破壞生態」。

抓捕守宮的行家蔡淵鵬指出，大守宮是亞洲體型最大的壁虎，體長可達卅公分，屬夜行性動物，具有強烈領域性和掠食能力，外觀特徵明顯，灰藍色皮膚布滿橘紅色斑點，多棲息在樹林、建築縫隙或燈源附近，以昆蟲、小型爬蟲或鳥類為食。

蔡淵鵬說，大守宮外型鮮豔，引進台灣在寵物市場逐漸走紅，價格落在一千五百至四千五百元，但近幾年大守宮被發現在野外出沒，蓮池潭、旗津都曾有人直擊蹤跡，而野外守宮族群來源與人為因素相關，包括逃逸、棄養及隨工程木材、植栽夾帶入境後落地生根，因缺乏天敵且繁殖力強，粗估高美館至少幾百隻，對生態衝擊不小，恐消滅不完。

高美館 大守宮

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