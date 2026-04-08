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太管處推人猴共好4不原則 關鍵在食物

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

台灣獼猴騷擾遊客事件頻傳，太魯閣國家公園管理處曾把獼猴移地野放，卻造成猴群階級大亂，覓食等生活壓力導致脫毛，只好改弦易轍，降低食物誘因，減少人猴衝突。

太管處天祥站主任高佽指出，猴害問題關鍵在食物來源，人類改變行為，才能讓獼猴回歸自然覓食。

高佽提到，約在二○一六年前後，隨著天祥便利商店戶外飲食行為增加，獼猴逐漸學會取用人類食物；太管處自二○一七年至二○二○年間，曾針對高風險個體誘捕並移地野放，但因獼猴屬群居動物，移除「問題」公猴會影響族群結構與位階，反而對族群發展造成負面影響。

屏東科技大學研究顯示，獼猴族群以母猴為核心，由不同位階母猴認定公猴所組成，一個族群通常包含約五隻優勢公猴。

高佽說，之前移地野放十五隻公猴後，族群出現母猴帶幼猴外出覓食情形，生活壓力增加、內部穩定性下降，甚至在二○二○年觀察到壓力導致脫毛現象。

太管處後來改推「與猴共好計畫」，提出食物不外露、不餵食、不接觸、不挑釁的「新四不」原則，建議民眾將食物收納於不透明且有封口的容器內，與獼猴保持五公尺以上距離。

高佽表示，園區以「人猴共好」原則，降低猴子誘因減少衝突，妥善處理垃圾與回收物等，提供服務中心及故事館約卅人室內用餐空間，避免露天飲食吸引獼猴，同時設置監視設備加強管理，呼籲遊客勿餵食野生動物。

台灣獼猴 太魯閣國家公園 野放

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