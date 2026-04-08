聽新聞
0:00 / 0:00

獼猴絕育治標 學者：多元防治、補助農民設備

聯合報／ 記者黃于凡劉星君／連線報導
新北市動保處設置誘捕籠和陷阱，獼猴很聰明，會先測試搖晃籠子，確認沒有危險，才會進一步從外面拿取籠內食物。圖／新北市動保處提供
新北市動保處設置誘捕籠和陷阱，獼猴很聰明，會先測試搖晃籠子，確認沒有危險，才會進一步從外面拿取籠內食物。圖／新北市動保處提供

國內人猴衝突頻繁上演，新北市政府推出誘捕結紮以控制猴群數量，學者說，野外捕捉不易，結紮執行難度高，恐難達抑制族群成長；動保團體認為，人猴活動範圍重疊的觀光區域，應杜絕餵食、減少食物誘因才是治本方法。

林業保育署嘉義分署二○二三年配合署內計畫，曾誘捕併同結紮阿里山國家森林遊樂區內三隻獼猴，分署指出，節育無法即時解決破壞農作物行為，猴群學習能力也會導致捕捉難度上升，園內祝山觀日平台現以動物友善垃圾桶、用餐空間以隱形鐵窗區隔人猴、誘捕獼猴異地野放等複合式防治，該區域猴群已減少。

屏東科技大學野保所副教授蘇秀慧表示，透過執行生殖控制來降低猴害，須先釐清猴子是遭人棄養或本來就出現在該區域，棄養的猴子會傾向再回到人的環境活動去找食物，野放位置須詳細討論，避免出現一樣問題。

蘇秀慧說，若原本就是野生猴子，則可利用圍網、電圍網、驅趕等方式。至於刺青位置，蘇秀慧說，常見在臉部額頭附近，眉毛上面或是眼睛下方。

嘉義大學森林暨自然資源學系副教授劉建男說，結紮執行難度高，山區捕捉不易，且若無法達到高比率絕育，就像推動流浪狗絕育一樣不易抑制整體族群成長，建議管理策略多元方式並行，獵捕具危害性的個體，果園則設電圍網等防護措施，並提供相關補助。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟說，人類切割獼猴棲地，導致生活範圍重疊，就算獼猴結紮再放回，也會面臨相同狀況，政府應加強電網補助，並針對觀光地區首重加強民眾教育，禁隨意餵食、邊走邊吃，盡量減少食物誘因，不然結紮的獼猴也會出來覓食。

此外，嘉義縣家畜疾病防治所首創「浪浪就業服務站」，由專業訓犬師培訓流浪狗，再讓農民領養來守護果園。

李姓果農分享，他領養了三隻護衛犬，會主動巡視並驅趕猴群，收成比以前好了不少。

阿里山 猴子 野放 台灣獼猴

延伸閱讀

瀕危鯊辨識難 環團：列入禁捕 總量管制

高市浪犬攻擊頻傳 專家：源頭管理 降低誘餌來源

人犬衝突 高市南星計畫區野狗為害

餵食恐助長搶食搶地盤 兇猛遊蕩犬捕捉後成滯留戶

相關新聞

猴害頻傳 新北結紮標記、建預警地圖

台灣獼猴損壞農作物及騷擾、攻擊人事件頻傳，農民要求政府允許獵殺，新北市動保處誘捕作亂的獼猴結紮，並在下巴處刺青標記，以利辨識、避免重複捕捉，藉此控制族群數量；還創新導入ＡＩ與５Ｇ監控技術建立「獼猴預警地圖」，掌握獼猴活動情況，為農民預警。

大守宮入侵高美館 掀夜捕潮

外來種「大守宮」入侵高雄鼓山區的高市立美術館，近期夜間常見成群出沒，有民眾揪團動手捕捉移除，掀起夜抓守宮風潮，捕獲直接帶回家飼養，有人逛一圈成功抓到五隻，也有人一周抓了快卅隻。捕捉專家認為，守宮缺乏天敵且繁殖力強，難全面移除。

太管處推人猴共好4不原則 關鍵在食物

台灣獼猴騷擾遊客事件頻傳，太魯閣國家公園管理處曾把獼猴移地野放，卻造成猴群階級大亂，覓食等生活壓力導致脫毛，只好改弦易轍，降低食物誘因，減少人猴衝突。

獼猴絕育治標 學者：多元防治、補助農民設備

國內人猴衝突頻繁上演，新北市政府推出誘捕結紮以控制猴群數量，學者說，野外捕捉不易，結紮執行難度高，恐難達抑制族群成長；動保團體認為，人猴活動範圍重疊的觀光區域，應杜絕餵食、減少食物誘因才是治本方法。

廣角鏡／遊隼飛失1周 力竭被尋獲…鷹姿「消風」

新北市張姓飼主合法飼養一隻二歲多的保育類猛禽遊隼，上月三十日基隆潮境公園放飛時飛失，他在臉書多個社群協尋，心急如焚到基隆、瑞芳各山頭尋找，網友也熱心散發協尋訊息。近日盼到好消息，牠飛回平時訓練的樹林大同山下，全身無力被人拾獲，飼主興奮找回，卻也心疼愛鳥瘦了一大圈。

換裝、埋伏、誘捕...瑞芳獼猴侵門踏戶 人猴過招諜對諜

新北市瑞芳區近期出現2隻疑被棄養的獼猴覓食，陸續造成3名長者受傷，人猴大戰多個回合仍無法落幕。動保處人員設置誘捕籠、夜宿民宅無功而返，動保處長楊淑方說，動保員還在跟這2隻精明獼猴鬥智，也請居民務必配合不餵食，將食物收納好，才能早日捕抓到獼猴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。