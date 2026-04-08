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猴害頻傳 新北結紮標記、建預警地圖

聯合報／ 記者林媛玲邱瑞杰王慧瑛／新北報導
新北市動保處誘捕作亂的獼猴結紮後，在下巴留下刺青標記，避免重複捕捉。圖／新北市動保處提供
新北市動保處誘捕作亂的獼猴結紮後，在下巴留下刺青標記，避免重複捕捉。圖／新北市動保處提供

台灣獼猴損壞農作物及騷擾、攻擊人事件頻傳，農民要求政府允許獵殺，新北市動保處誘捕作亂的獼猴結紮，並在下巴處刺青標記，以利辨識、避免重複捕捉，藉此控制族群數量；還創新導入ＡＩ與５Ｇ監控技術建立「獼猴預警地圖」，掌握獼猴活動情況，為農民預警。

獼猴保育後族群擴大，許多地區活動範圍逐漸與人居環境重疊，新北瑞芳、石碇、深坑、三峽及新店等山區常有獼猴滋擾或掠食農作物，已成農民公敵。新北動保處表示，近三年每年接獲通報猴群滋擾約九十件，驅趕、防治及建立獼猴地圖預警是現行主要策略。

今年大年初三起，瑞芳有兩隻獼猴不斷闖入民宅覓食，還威嚇、攻擊長者，已三人受傷。動保處設誘捕籠、夜宿民宅都無功而返。兩隻獼猴會先搖晃籠子，確認沒有危險才拿食物。「獼猴行為會持續進化，我們在測試牠，牠也在觀察我們。」動保處長楊淑方說，這兩隻獼猴懂得察言觀色，推測曾被人飼養，理解人類行為，不像野生。

由於當地居民習慣在戶外擺放貓飼料，動保處分析是吸引獼猴下山覓食主因之一，只能請居民配合不餵食、收納好食物，並設置「注意獼猴出沒」公告。

猴子智商相當於人類三、四歲幼童，這兩隻獼猴通常白天不現蹤，晚上才出現覓食，察覺危險撒腿就跑。瑞濱里長胡長安說，用吹箭抓不到，用打的才有效，希望動保處拿出對策。

動保處同步採結紮、禁止餵食、環境管理等手段，三年前向台北市立動物園學結紮，參考泰國相關管理作法。楊淑方說，結紮手術阻斷受孕，不影響荷爾蒙分泌及原有行為表現；結紮後休養五至七天就可野放，仍可參與群體生活。至於不適合野放的猴子就收容，三年來已有十多隻。

石碇區張姓農民抱怨綠竹筍及桂竹筍留做種被獼猴吃掉，已兩、三年無法生產。有農民表示，廿、卅隻獼猴在菜園或果園中，動保處結紮再野放，仍會吃農作物，電網防堵效果有限，猴害依舊難解。光明里長黃寶緻說，有些獼猴拔果實咬兩、三口就丟棄再拔，農民氣到抓狂。

楊淑方說，法令規定只能驅離野放，除非患人畜傳染病，否則不能撲殺，但獼猴壽命三、四十年，野放原處仍遭責難，移至他處則可能遭排斥成孤猴，成了難題。

「猴害議題不亞於流浪狗，未來會是全國共同的課題。」楊淑方說，今年新北將在新店山區試辦獼猴地圖預警機制，掌握猴群活動路徑，一旦可能進入市區或農地，自動觸發預警通知，民眾立即掌握、圍堵。

農民 台灣獼猴

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