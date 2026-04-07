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棉被包裹丟草叢！法鬥梧棲遭棄屍 中市動保處掃晶片開罰飼主
台中市梧棲區草湳里舊夜市周邊長期被亂丟垃圾，有民眾在3月發現一隻以棉被包裹的死亡白色法國鬥牛犬，動保處調查，因動物屍體有晶片，通知飼主領回狗屍並依法開罰。
梧棲區草湳里舊夜市周邊區域長期被亂丟垃圾，還有遊民隨地便溺。有民眾在臉書社群發文，日前發現一隻年約2歲的白色法國鬥牛犬屍體，被以棉被包裹丟棄草叢。
台中市動物保護防疫處今天表示，3月31日接獲通報，該犬隻屍體已經嚴重腐爛，經掃描發現身上有晶片，通知飼主前來處理，飼主繳納規費委由動保處協助火化。
動保處提到，因飼主在犬隻死亡後隨意棄置屍體，依「台中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」，違反寵物屍體處理規定，將對飼主開出新台幣3000元罰款。
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