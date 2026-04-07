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台東太平溪緊急疏濬完工「重現生機」 黑面琵鷺現蹤

中央社／ 台東縣7日電

因應今年颱風和汛期將至，貫穿台東市的太平溪日前完成緊急疏濬工程，隨著砂石車減少，溪床上出現黑面琵鷺蹤影。

台東縣長饒慶鈴今天上午在臉書貼文指出，颱風汛期將至，太平溪、金崙溪、太麻里溪、文里溪緊急疏濬完成，共清出271萬立方土石，保持河道暢通，防洪能力大提升。太平溪清出逾61萬立方土石，太平溪去年遭颱風接連侵襲，嚴重淤積，這次河道浚深達2.5米到3米。

目前太平溪床河床的砂石車已撤離，有鳥友今天上午發現河床上有一隻國際級鳥明星黑面琵鷺現蹤，泥灘地上也有不少春過境的鷸鴴科水鳥，生態盎然。

鳥友告訴中央社記者，自從去年11月初施工以來，重型機具進出頻繁，對於當地生態難免造成影響，這隻在北返行程中的黑面琵鷺，選擇太平溪口做為中途補給站，落腳休息，見證當地生態逐漸復甦中。

鳥友說，太平溪歷經5個月的緊急疏濬終於完工，少了轟隆隆的大卡車、怪手進出，出海口恢復了昔日的平靜。大部分來台渡冬的黑面琵鷺都已回到北方繁殖下一代，這隻是比較年輕的「黑皮」，沒有明顯的繁殖羽，還不急著回家，落腳太平溪出海口，飽餐補充體力後，再繼續未完的旅程。

鳥友表示，除了這隻國際級明星鳥外，出海口因為水量減少，泥灘地浮現，也吸引不少春過境的鷸鴴科水鳥駐足；此外，也有許多高蹺鴴等水鳥，也發現多組花嘴鴨帶著一群鴨寶寶出遊的溫馨畫面，太平溪出海口的生態逐漸復甦中。

黑面琵鷺 饒慶鈴

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