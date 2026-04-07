換裝、埋伏、誘捕...瑞芳獼猴侵門踏戶 人猴過招諜對諜

新北市瑞芳區近期出現2隻疑被棄養的獼猴覓食，陸續造成3名長者受傷，人猴大戰多個回合仍無法落幕。動保處人員設置誘捕籠、夜宿民宅無功而返，動保處長楊淑方說，動保員還在跟這2隻精明獼猴鬥智，也請居民務必配合不餵食，將食物收納好，才能早日捕抓到獼猴。

猴子智商一般認為有相當於人類3到4歲幼童程度，認知能力相當於讀幼兒園孩子。牠們具備極強的學習、模仿能力，能學會使用工具、辨識圖形，還懂得「察言觀色」來適應環境。 猴子擅長模仿人類動作，如打開窗戶、拉拉鍊、使用冰箱，也會有悲傷、憤怒情緒。

瑞芳區海濱里長鄧麗華反映，最早是在農曆大年初三看到這2隻獼猴，里內已有兩名老人家疑受獼猴威嚇攻擊受傷。動保處有派人來抓獼猴，費了九牛二虎之力還是沒抓到。

鄧麗華說，她相信獼猴真的很難抓，動保處也曾建議是不是動員里民協助，但老弱婦孺通常很害怕獼猴靠近，很多老人家根本不敢和猴對上眼，捕猴還是交給專業的人比較妥當。

瑞濱里也有一名老婦人曾被獼猴趴在身上，迄今仍心有餘悸。她遇到獼猴轉身想跳時，太緊張不慎跌倒，頭部和手部受傷，送醫縫合。老婦人說，她獨居生活，很害怕獼猴出現，擔心獼猴闖入，一想到就害怕。

瑞濱里長胡長安說，2隻獼猴一大一小，通常白天不會現蹤，晚上才會來覓食。獼猴很聰明，察覺有危險就跑了，他認為用吹箭抓不到，「用打的」才有效，希望動保處拿出對策，早日解決獼猴擾民問題。

楊淑方表示，得知瑞芳區海濱里、瑞濱里出現獼猴，更已造成長者受傷，便積極規畫捕獲方案。動保處人員每日前往猴子出沒地點巡查，甚至借宿里民家中，不分晝夜待命。由於獼猴警覺性極高，當地地形落差大，後頭及旁邊都是叢林，皆為無人可行走的獸徑，捕捉難度極大。

目前已在易出沒的地點設置誘捕。當地居民習慣在戶外擺放貓飼料，是吸引獼猴下山覓食的主因之一，呼籲民眾嚴加收納食物、絕不餵食。

動保處在當地設置「注意獼猴出沒」公告，提醒民眾不干擾、不接觸、不餵食、食物不外露、不對視和保持距離。此外，獵捕野生動物可依野生動物保育法可處6萬元以上，30萬元以下罰鍰；飼養台灣獼猴可處5萬元以上，25萬元以上罰鍰。

動保處設置誘捕籠和陷阱，獼猴很聰明，為取得籠內食物，會先測試搖晃籠子，確認沒有危險，才會進一步從外面拿取籠內食物。楊淑方說，這2隻獼猴懂得察言觀色，推測曾被人飼養，才會如此理解人類行為，不像是野生獼猴。

「獼猴的行為會持續進化，我們在測試牠，牠也在觀察我們。」楊淑方說，猴子非常聰明，只要人車一到，就會躲到山林裡，動保處人員前腳一離開，牠們馬上會出現，人員須換裝，降低其戒心，這是一場「鬥智」的過程。誘捕需要技巧、耐性，要求居民配合不要餵食，才有辦法捕抓。

動保處設置誘捕籠和陷阱，獼猴很聰明，為取得籠內食物，會先測試搖晃籠子，確認沒有危險，才會進一步從外面拿取籠內食物。圖／新北市動保處提供

新北市動保處設置誘捕籠和陷阱，獼猴很聰明，為取得籠內食物，會先測試搖晃籠子，確認沒有危險，才會進一步從外面拿取籠內食物。圖／新北市動保處提供

新北動保處人員執行抓猴任務，鎮暴槍也用上了。圖／新北市動保處提供

新北市動保處人員利用熱感應器尋找猴子蹤跡。圖／新北市動保處提供

新北動保處人員執行抓猴任務，鎮暴槍也用上了。圖／新北市動保處提供