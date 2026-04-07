獨／30公分大守宮外來種入侵高美館 掀夜捕潮「像抓寶可夢」

外來種大守宮入侵高雄美術館，夜間常見守宮群出沒，有民眾揪團動手捕捉移除，掀起一波夜抓守宮的風潮，捕獲後直接「收編」帶回家飼養。專家表示，這種原產於東南亞的大型壁虎，因外型特殊成為熱門寵物，隨著棄養或逸散，在野外形成穩定族群，體型大、掠食能力強，已對原生物種造成競爭壓力。

近期高美館入夜後出現不少民眾聚集捕捉守宮，拿手電筒在樹叢尋找目標，燈光閃不停，場面宛如夜間在抓寶可夢一樣熱鬧，有人逛了一圈看到7隻、成功抓到5隻，也有人一周就抓了快30隻。

抓捕守宮的行家蔡淵鵬指出，大守宮是亞洲體型最大的壁虎，體長可達30公分，屬於夜行性動物，具有強烈的領域性和掠食能力，外觀特徵明顯，灰藍色皮膚布滿橘紅色斑點，多棲息在樹林、建築縫隙或燈源附近，以昆蟲、小型爬蟲或鳥類為食。

由於大守宮外型鮮豔，引進台灣在寵物市場逐漸走紅，依體型或性別不同落在1500至4500元，不過近幾年，大守宮被發現在野外出沒，不只高美館，蓮池潭、旗津都曾有人直擊守宮蹤跡。

蔡淵鵬表示，野外守宮族群來源與人為因素相關，包括逃逸、棄養，以及隨工程木材、植栽夾帶入境後落地生根，因缺乏天敵且繁殖力強，數量穩定成長，粗估高美館至少有幾百隻，對生態造成不小衝擊，他說，族群難以全面移除，整個山裡都有，消滅不完。

夜抓守宮的風潮也在社群平台引發討論，有人力挺表示「拜託抓光」、「抓好抓滿」、「有蛋也帶走」、「生態公害」、「外來種請大家認真帶牠們回家」、「好好養在家裡，不要再讓牠們跑出來了」；也有人質疑「會不會抓回家又棄養放生」、「這樣亂抓反而破壞生態」。

還有人笑說「這是深夜的寶可夢捕蟲大會嗎」、「卡一隻，運費我出」、「贊成綁架代替購買」、「恭喜得到免費寵物」、「看成發霉的草莓」、「可惡，想去抓」。

大守宮入侵高美館，有民眾一周夜抓30隻。圖／蔡淵鵬提供

高美館爆大守宮入侵，掀起一波夜抓收編風潮。圖／蔡淵鵬提供

高美館大守宮族群數量粗估有幾百隻。圖／蔡淵鵬提供

大守宮擴散衝擊生態，高美館掀起夜抓風潮。圖／蔡淵鵬提供

高美館近來掀起夜抓守宮風潮。圖／蔡淵鵬提供

外來種大守宮入侵高美館。圖／蔡淵鵬提供