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獨／獼猴偷作物、欺負人被嗆撲殺 新北祭結紮+刺青「斷生機」

聯合報／ 記者林媛玲王慧瑛／新北即時報導
新北市府若誘捕到年幼獼猴，會委託屏科大協助馴化。圖／新北市動保處提供
新北市府若誘捕到年幼獼猴，會委託屏科大協助馴化。圖／新北市動保處提供

台灣獼猴損壞農作物及騷擾攻擊民眾事件頻傳，猴害問題嚴重，農民抓狂喊要獵殺，新北市動保處率先嘗試對誘捕作亂的獼猴結紮，並在下巴處留下刺青標記，以利辨識、避免重複捕捉，藉此控制族群數量；同時還創新導入 AI 與 5G 監控技術建立「獼猴預警地圖」，以了解獼猴活動習性，為農民預警。

新北市瑞芳、石碇等區近年獼猴族群數量增加，瑞芳區日前有2隻疑被棄養的獼猴闖入民宅，牠們除了覓食還威嚇長者，甚至趴在長者身上，已造成3名長者受傷。動保處設誘捕籠，甚至夜宿民宅，至今未能捕獲，引發部分居民恐慌。

猴害問題嚴重，部分地區獼猴的活動範圍逐漸與人居環境重疊，侵擾農作物更讓農民叫苦。為改善猴害，新北動保處目前多管齊下，同步採結紮、禁止餵食、環境管理等手段，3年前向台北市立動物園學習結紮技術，並參考泰國相關管理作法，完成結紥手術後，在猴子下巴留下刺青標記，以利個體辨識，也避免重複捕捉。

動保處長楊淑方說，結紮是手術將母猴的輸卵管、公猴的輸精管切除一小段阻斷受孕，而不是摘除子宮、睪丸等器官，不會影響其分泌荷爾蒙及原有行為表現，讓結紮的猴子仍可維持原有群體關係回到群體生活，通常術後休養5至7天，恢復後就可野放，若不適合野放就收容，3年來完成10多隻結紮，公猴母猴都有。

新北包括瑞芳、石碇、深坑、三峽及新店等山區常有獼猴滋擾或掠食農作物，已成農民公敵。石碇區張姓農民說，綠竹筍及桂竹筍是石碇農特產，但已兩、三年沒生長，本來要留做種的筍被獼猴吃掉，光明里的桂竹筍逐漸消失，對農民傷害很大。

農民表示，有時二、三十隻獼猴在菜園或果園中，陣仗浩大，向動保處通報領了誘捕籠，有次還抓到一隻四十斤的獼猴交給動保處，雖然被動保處結紮再野放，但又回來繼續吃農作物，用了電網防堵，但因石碇多半是山坡地形，效果也有限，猴害依舊難解。

石碇區光明里長黃寶緻說，近年猴害問題愈來愈嚴重，有農民抱怨水果、農作物及茶葉都遭殃，有些獼猴很貪心，咬了兩、三口丟棄後又拔其他作物，有些農民氣到抓狂，向政府喊話應該撲殺，不能再讓獼猴危害農民生計。

國內未對獼猴數量進行大規模普查，新北動保處表示，猴群會移動，除非有系統地調查，現在確實無法掌握數量，近三年每年接獲通報猴群滋擾約90件，驅趕、防治及建立獼猴地圖預警是現行重要策略，但農民反映獼猴數量一再增加，為控制數量，師法泰國經驗，對誘捕的獼猴結紮。

動保處說明，依據農業部林保署核定的「地方政府查緝、危害捕捉或救傷臺灣獼猴案件執行原則」，除提供誘捕籠，也可提供驅猴炮、漆彈槍及聲音驅趕器等防治驅離措施，因靈長類非常聰明，須輪流使用多種方式才能奏效。

楊淑方說，處理獼猴是中央政策，只能驅離野放，除非患有人畜傳染病否則不能撲殺，然而，獼猴生命周期長達三、四十年，若抓到野放回原處仍遭農民責難，野放至其他地區，也擔憂該猴遭排斥成孤猴，如何處理確實是難題。

新北市誘捕到獼猴目前採三部曲處理，先檢驗是否有人畜傳染疾病，若有可依法安樂死；第二則是結紮，第三是野放，若是年幼小猴，則委託屏科大協助馴化。

楊淑方說，現在猴害議題不亞於流浪狗，未來會是全國共同的課題，必須先了解野生動物習性才能和平共存。今年新北市將從新店山區開始試辦獼猴地圖的預警機制，透過 AI 與 5G空中監視器掌握猴群活動路徑，預測猴群進入市區或農地，系統自動觸發預警通知，民眾可立即掌握及圍堵防範。

台灣獼猴常滋擾農作物引發農民抗議，新北市動保處提供誘捕籠給農民捕捉。圖／新北市動保處提供
台灣獼猴常滋擾農作物引發農民抗議，新北市動保處提供誘捕籠給農民捕捉。圖／新北市動保處提供

新北市動保處目前也採驅離防治獼猴侵擾。圖／新北市動保處提供
新北市動保處目前也採驅離防治獼猴侵擾。圖／新北市動保處提供

台灣獼猴損壞農作物及騷擾攻擊民眾事件頻傳，農民抓狂喊要獵殺，新北市動保處率先嘗試誘捕作亂的獼猴結紮，並在下巴處留下刺青標記，以利辨識、避免重複捕捉，藉此控制族群數量。圖／新北市動保處提供
台灣獼猴損壞農作物及騷擾攻擊民眾事件頻傳，農民抓狂喊要獵殺，新北市動保處率先嘗試誘捕作亂的獼猴結紮，並在下巴處留下刺青標記，以利辨識、避免重複捕捉，藉此控制族群數量。圖／新北市動保處提供

台北市立動物園 農業部 農民

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