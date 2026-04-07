獨／猛禽遊隼飛失1周跨42公里神奇返家瘦一半！專家指和這訓練有關

新北市張姓飼主合法飼養的一隻2歲多的保育類遊隼，上月30日基隆潮境公園放飛時飛失，他在臉書多個社群協尋，也到基隆、瑞芳各山頭尋找多日沒有蹤影，大批網友幫忙罕見的猛禽協尋。清明節傳出好消息，牠飛回平時訓練的樹林大同山下全身沒力被人撿到，飼主興奮找回。

中華民國馴鷹協會昨貼文指出，「真的很屌！鷹友的公遊回家了。」牠在基隆潮境放飛，漂失幾天後竟然回到飼主家大同山被人發現；因為民眾看過新聞，所以通知飼主同步確認腳環號碼與電話號碼無誤後帶回。

中華民國馴鷹協會說，由於飼主平日訓練會加入一些讓鷹自己飛回家的小撇步，應該是這一部分產生一些效用，鷹友日常訓練的努力並未白費。

張姓飼主說，真的找回來了，相當興奮，「佩特夏」是飛回平時訓練的樹林大同山下沒力被人撿到，但瘦了好一大圈。

張姓飼主指出，遊隼上月30日在潮境公園飛失，屬於猛禽類，特徵是腳上有腳帶、背部有GPS裝置，會停在高處如電塔、岩壁、燈桿等觀察，請民眾看到拍照回報位置給他。

張姓飼主說，因有裝GPS裝置，飛失後追蹤發現牠曾飛到外海一艘貨輪上，但後來又飛回海邊一處加油站旁，後來不久突然訊號消失，他連找多日都沒有找到。

曾有網友向他通報，曾在台62快速道處一處隧道口發現疑似被車的鳥類躺在地上，張男馬上到隧道口尋找，但沒有發現，如今證實並非他的遊隼，也讓他鬆了一口氣。

張姓飼主表示，台灣有5種猛禽類可合法飼養，遊隼是其中之一，平時飛行時速約80到100公里，獵取食物俯衝時最快可達300公里，他有合法來源及飼養證明，還有飼養哈里斯鷹等，平時飼養鵪鶉、老鼠等肉塊，多在五股、樹林一帶放飛，首次到潮境就飛失，他笑說「遊隼可能飛得太開心了，玩耍去了。」

基隆和樹林直線距離42.6公里，一周後找到回家路，很多鷹友留言說「遊隼能飛回來真的不容易」、「瘦了好一大圈，在外流浪一周沒什麼吃」、「回家總比流浪好」、「有訓練猛禽才可能飛回家」。

註：影片由張姓飼主提供