瀕危鯊辨識難 環團：列入禁捕 總量管制

寵物用藥管理新制將於7月1日正式上路，規定同時供人與動物使用的藥品，須由藥商登錄為「動保藥品」後，方可販售給動物診療機構，但也引起獸醫界與飼主在延誤治療上的憂心。有民眾於公共政策網路參與平台發起暫緩「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」新制提案，要求完善急診備藥與結構性藥源供應配套。

2026-04-06 13:34