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瀕危鯊辨識難 環團：列入禁捕 總量管制

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

台灣雖公告禁捕大白鯊、象鮫及巨口鯊等沙魚，學者指出，部分種類在辨識上確實有難度，因此魚市場還是會看到不該被捕撈的物種，環團建議跟上國際腳步，將瀕危的雙髻鯊物種列入禁捕名單，執行上可推行總量管制，並設立刺網漁業休漁期以保護幼魚。

沙魚博士、中山大學海洋生態與保育研究所兼任助理教授徐華遜表示，想要保護這些「瀕危」或「極危」物種，建議可將定置網捕獲的個體放流；延繩釣則禁捕規定體型以下的幼魚，保護幼魚對族群恢復效果較好；刺網則比照拖網在三浬內禁止作業，這牽扯較大，須跟漁民再溝通。

但紅肉丫髻鮫的幼魚常以沿近海域為棲地，跟許多高經濟價值的硬骨魚類棲地重疊度高，很難只用畫設保護區的方式管理，他認為八鰭丫髻鮫要完全禁捕是比較可以預期的。

海洋大學環境生物與漁業科學系教授莊守正指出，部分種類在辨識上確實有難度，因此魚市場還是會見到不該被捕撈的物種，每種沙魚的族群分布不是全球各地都一樣，必須透過學術研究來嚴格規範和管理。

關懷生命協會特約研究員吳昱賢說，二○二四年在一場沿近海軟骨魚類管理措施研商會議中，漁業署和許多地方漁會同意可先將八鰭丫髻鮫列禁捕清單，紅肉丫髻鮫和丫髻鮫的管理會再進一步討論，但至今都未納入禁捕名單。他支持前述物種應全面禁捕，執行上可推行總量管制，並設立刺網漁業休漁期以保護幼魚。

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