聽新聞
0:00 / 0:00

達5共識 2公會協商 不讓毛小孩斷藥

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
寵物用藥管理新制將於七月正式上路，眾多飼主憂心新舊制度銜接不及，恐造成臨床用藥短缺、延誤治療。記者邱瓊玉／攝影
寵物用藥管理新制將於七月正式上路，眾多飼主憂心新舊制度銜接不及，恐造成臨床用藥短缺、延誤治療。記者邱瓊玉／攝影

寵物用藥管理新制七月一日上路，獸醫界與眾多飼主憂心制度銜接不及，恐造成臨床用藥短缺、延誤治療。藥師公會全國聯合會、全國獸醫師公會全國聯合會初步達成「緊急的用藥仿照人用藥品寄存藥物在獸醫院、檢討正面藥品表列清單與動保用藥」等五大共識，讓毛小孩用藥不斷鏈。

近日不少民眾至公共政策網路參與平台發起暫緩動保用藥新制等提案，要求明列急救藥品清單，允許獸醫醫療機構合法購置並儲存於院內，供臨床即時使用。另允許在院內即時配置給藥，待有完善配套後再推行，降低政策推行阻力。

中華民國獸醫內科醫學會、台灣貓科醫學會日前也成立用藥新制的發聲平台，呼籲凡臨床必需的救命藥品，應准予醫師直接備貨，免除藥商逐案登錄負擔，並允許動物醫院端購入人用藥後自行標註，降低藥廠進入動保市場的門檻。

全國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫表示，藥局與動物醫院未來屬於合作關係，藥師全聯會媒合需要藥物的動物醫院促成合作，目前將攜手檢討正面藥品表列清單與動保用藥，避免毛小孩取藥不必要的麻煩。

譚大倫指出，在與藥師公會全國聯合會理事長林憶君開會討論後，達到初步的共識，包含成立溝通平台，讓雙方可以有更進一步的溝通，定期或不定期開會，讓政策走得更順暢；在急救用藥、抗生素針劑等，仿照人用藥品現有的做法寄存藥物在獸醫院，藥局定期跟獸醫院比對使用數量，提供購藥證明。

林憶君指出，三月廿四日與防檢署協商時，提出可以用寄存藥品的方式解決應急品項的需求，另期待防檢署盡快跟食藥署合作，解決醫用氣體廠商申請成動保用藥的問題。未來將著力於如何接受獸醫師的購藥證明，幫忙儲備獸醫師比較難取得的藥物，確保毛小孩用藥無虞。至於四月五日與獸醫師公會開會，雙方達成初步共識，建立起良好的合作夥伴關係。

獸醫師 毛小孩

延伸閱讀

2025藥品銷售排行榜出爐 國人用藥趨勢：免疫藥物、瘦瘦針大幅成長

寵物用藥新制惹議 獸醫師公會、藥師公會達成藥物寄存獸醫院等5共識

寵物用藥7月新制 防檢署：開放獸醫預備人藥

動物用藥新制7月上路 救傷團體：忽略偏鄉野生動物、體系人力恐崩潰

相關新聞

瀕危鯊辨識難 環團：列入禁捕 總量管制

台灣雖公告禁捕大白鯊、象鮫及巨口鯊等沙魚，學者指出，部分種類在辨識上確實有難度，因此魚市場還是會看到不該被捕撈的物種，環團建議跟上國際腳步，將瀕危的雙髻鯊物種列入禁捕名單，執行上可推行總量管制，並設立刺網漁業休漁期以保護幼魚。

保育破口！瀕危鯊仍遭宰售 專家籲禁捕

「沙魚煙」Ｑ彈口感受到不少老饕喜愛，但大家吃下的會是瀕危鯊嗎？雙髻鯊物種在全球多被列為「瀕危」或「極危」，在台灣卻常在魚市場看到被宰殺販售。台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，台灣身為重要育幼場所卻未採取更嚴格的措施，會成為保育鏈上的缺口，應全面禁捕。

達5共識 2公會協商 不讓毛小孩斷藥

寵物用藥管理新制七月一日上路，獸醫界與眾多飼主憂心制度銜接不及，恐造成臨床用藥短缺、延誤治療。藥師公會全國聯合會、全國獸醫師公會全國聯合會初步達成「緊急的用藥仿照人用藥品寄存藥物在獸醫院、檢討正面藥品表列清單與動保用藥」等五大共識，讓毛小孩用藥不斷鏈。

動保用藥新制惹議 民眾政策平台提案要求暫緩

寵物用藥管理新制將於7月1日正式上路，規定同時供人與動物使用的藥品，須由藥商登錄為「動保藥品」後，方可販售給動物診療機構，但也引起獸醫界與飼主在延誤治療上的憂心。有民眾於公共政策網路參與平台發起暫緩「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」新制提案，要求完善急診備藥與結構性藥源供應配套。

寵物用藥新制惹議 獸醫師公會、藥師公會達成藥物寄存獸醫院等5共識

寵物用藥管理新制將於7月1日正式上路，規定同時供人與動物使用的藥品，須由藥商登錄為「動保藥品」後，方可販售給動物診療機構，但也引起獸醫界與飼主在延誤治療上的憂心。全國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫表示，已和藥師公會全國聯合會理事長林憶君達成初步5共識，包含緊急的用藥仿照人用藥品寄存藥物在獸醫院，以及共同檢討正面藥品表列清單與動保用藥，避免毛小孩取藥不必要的麻煩。

動物用藥新制7月上路 救傷團體：忽略偏鄉野生動物、體系人力恐崩潰

寵物用藥新制將於7月正式上路，規定同時供動物、人用的藥品須由藥商登錄為「動保藥品」才能販售給獸醫院。野灣野生動物保育協會表示，若藥商未登錄獸醫便不得預先備藥，這套制度忽略了偏鄉地理限制與無主野生動物的救援現實，也會造成體系與人力的崩潰，長遠來看，應全面開放獸醫師視臨床需求使用人藥。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。