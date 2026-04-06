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最佳萌友助攻治療 訓練師「抖宅媽」分享狗醫生養成

中央社／ 台北6日電
狗醫生協會培育狗醫生，飼主也必須上志工課程。圖為學員與幼犬進行召喚訓練。中央社
狗醫生協會培育狗醫生，飼主也必須上志工課程。圖為學員與幼犬進行召喚訓練。中央社

狗醫生是輔助治療的最佳「萌友」，不僅溫暖長輩冰封的心，更讓有閱讀障礙的兒童願意唸出繪本故事。在國外，這些情景都已得到美好的印證；在台灣，也有一群人為推廣狗醫生而努力。

台灣動物輔助活動及治療協會（台灣狗醫生協會）2001年成立，由狗醫生大使們定期到醫院、老人養護中心、特殊教育中心等機構進行探訪活動，推廣動物輔助治療理念。目前協會共有6名訓練師、53名狗醫生，一半以上集中在北部。

「斗宅媽」盧育慈，擔任台灣狗醫生協會訓練師5年時間，她的狗狗斗宅今年14歲，也是一名退役狗醫生，服務足跡遍布全台；為何取名斗宅，她說，「因為斗宅（肚臍）只有一個」，簡單明瞭的回答讓人莞爾。

話說從頭，要成為「狗醫生」，飼主需要帶自家狗狗來協會上課，課程分成基礎、中級、高級班等三階段，課程內容包括人狗關係的建立、聽從指令動作，後期還會加上環境干擾，以訓練狗狗專注度與穩定性，三階段考核通過後，飼主才能帶狗狗報名狗醫生考試。

值得一提的是，除了狗狗訓練扎實，飼主也必須上志工課程，先到機構實習，最後雙方才能以「搭檔」身分，協助治療。

從讚美狗狗開始 訓練親和與穩定性

對多數飼主來說，第一道關卡是「學習讚美狗狗」。盧育慈接受中央社記者訪問表示，當狗狗做對事情要給予獎勵，「所以大部分剛來上課的主人會很辛苦，因為以前可能不會讚美狗狗」。

而通常會來上課的狗狗，除了目標是成為狗醫生，有的是飼主希望解決狗狗行為問題，所以課程一大重點在學習觀察狗狗肢體行為。

她舉例，飼主常常解讀狗狗搖尾把是代表開心，但要更細微觀察，牠是單純搖尾巴，還是整個身體都動起來。當牠今天很放鬆，應該是全身像在跳舞，當牠覺得前方有令牠不放心的物件，便可能只有尾巴在動，這時若主人看不懂，還摸牠抱牠，就會讓牠更緊張，進而攻擊或吠叫。

「所以沒有教不會的狗，只有教不會的人」，盧育慈這麼說。她遇過一隻身型嬌小的狗狗，剛開始來上課「連主人靠近也會攻擊」，經過訓練與信任感的建立，現在已是一名狗醫生。

狗醫生太可愛 服務機構長輩又哄又抱塞紅包

狗醫生是協助長輩復健的好幫手，盧育慈說，有些長輩喜歡大狗、有些喜歡小狗，常常會把狗狗當成孫子，又哄又抱，「我也有遇過會塞紅包的」（但她當然沒收）；有時，服務長輩是退休教師，社工師會跟這名長輩說，「現在教狗醫生唸英文」，如此便可達到認知、口語復健等目的。

她也分享在高雄一間日間照顧機構團體課，有名服務對象原本都不講話，一系列課程結束後，主動畫一幅畫送給狗醫生，社工師這才發現，原來他有藝術天賦，「問他為何想畫這個，他也願意聊」，自始逐漸敞開心胸。

不過，盧育慈不諱言，不同於國外連驢子、麝香豬都有擔任「醫生」，在台灣狗醫生要做到普及程度難度不小，因為一般民眾仍認為狗狗不能進出醫院，所以走進校園講座宣導很重要，同時身為講師的她，把握每次分享機會，近年慢慢可見成效，如今小學課本也有章節專門介紹「狗醫生」。

她更觀察到，現在很多飼主領養狗狗前會特地來上課，也會帶孩子一起，讓孩子學習「你不是只陪狗狗玩，還要清理大便，注意狗狗生理狀況，若狗狗不吃飯，要帶牠看醫生」，從理解開始，培養孩子照顧責任。

問她狗狗上課是否會遇到挫折，她笑說，「應該是我們有挫折」，過去因為不懂得狗狗行為代表意涵，所以叫牠做不喜歡的事，自然得不到正面回饋。她也強調，如果狗狗容易擔心緊張、害怕，別人靠近會逃離等，則未必適合擔任狗醫生，「狗狗的福利仍是最優先考量」。

狗狗 治療師

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