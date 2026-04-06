拼圖喵接力計畫 無家者與貓互助互癒的重生練習

氣溫驟降的陰雨天，無家者小梨在貓屋揮舞著逗貓棒，開心地說「妹妹今天走出來了耶」，隔著窗玻璃的小房間坐著一隻大眼三花貓，眼睛隨著逗貓棒上的黃色絨球晃動，注意到陌生人出現，又馬上躲回自己的小窩。

目前還很膽小的妹妹又名鐵妹，原本的飼主因病離世，離世前最牽掛不下的就是妹妹和另一隻貓恩加，現在兩隻貓都在拼圖喵萬華貓屋「小客廳」生活，未來生活無虞、可能會有更多同伴，最重要的是，免於無人照顧、流落收容所甚至街頭的命運。

2025年，街貓中途機構「拼圖喵」創辦人陳人祥（燒賣）開啟了「街力good貓」計畫，透過民間團體、機構的媒合，給情況合適的無家者一份工作。人力充足能照顧更多貓，也希望貓能善用自己的「療癒魔法」，在人心中扎根、帶來羈絆，甚至進一步成為鼓勵人再出發的動力。

街力good貓的發想其實早在十多年前就有，但當時困難頗多，只能擱置，直到去年，萬華里長方荷生協助街友團體社團法人台灣芒草心慈善協會、攸惜關懷協會取得多間建物使用權，其中一間建物即與拼圖喵合作，成立了拼圖喵「小客廳」，攸惜協會負責貓屋的裝修、家具、日常維護，芒草心和浪人食堂的社工洽詢適合照顧貓的弱勢族群，拼圖喵負責貓屋照顧的指導培訓。

偏見中生長 盼實際行動減少質疑

這間「小客廳」約30坪大，收容安置了被虐貓、棄養貓、長照貓，還有因病或死亡不得不與飼主分開的貓，同時也在南機場周邊誘捕街貓，親訓後送養。貓有人顧，人有薪水，弱勢助弱勢，聽起來是個相當完美的迴圈，但計畫甫提出仍然遭遇一些阻力。

阻力來自於社會的標籤與偏見，陳人祥說，許多人原本興致勃勃，但一聽到是幫助街友「臉就突然垮下來」；街力good貓計畫向支持者說明時，不少人私訊拼圖喵反對，說街友「好手好腳不工作」、「都是精神病、性侵犯，會虐貓殺貓」。

「我只能用實際行動來減少他們的擔心，要做給他們看，讓他們願意接受。」陳人祥說，貓屋聘用的無家者，多數只是經濟狀況不好，經由清楚個別情況的合作單位甄選出來，工作過程中都有社工陪同，拼圖貓的人員也會從旁協助，確保不會有意外。而事實上，運作一年多來，貓沒有受到傷害，人反而產生許多改變。

初始最困難的是無家者對貓的不了解，對動物的「他者」感。比如規定裝過貓食的碗要洗，陳人祥說，「有人一開始抗拒，覺得動物吃飯的碗有什麼關係，後來，跟貓熟了，他會設身處地去想，「用這麼髒的碗吃飯多噁心，就會主動洗碗」。

無家者與群體漸行漸遠的原因很多，要重新與社會產生連結，同理關懷是重要的一環。「與貓相處一段時間下來，他們會有感情，會願意無條件多做一些、多想一些，不是因為規定，是因為他想」，無家者多數對人有戒心，但簡單的餵食，獲得動物的回饋卻相當真實；有想對貓好的心，自然會想成為更好的人，陳人祥笑稱，「人說沒有用，用貓情勒他們！」

受傷的人 受傷的貓

工作時間長了，漸漸有人想帶貓回家，給喜歡的貓咪一個家，開始想像未來。採訪當天在小客廳工作的小梨跟小碧都有自己特別偏愛的貓，小梨說自己是狗派，沒有特別喜歡哪一隻貓，但訪問過程中源源不絕秀出手機裡的貓咪照片、影片，最後才鬆口自己最喜歡橘貓小豪，但小豪已經被有緣人認養了。

小碧喜歡的橘白貓「黃淑芬」還在小客廳等家，小碧說了好幾次最喜歡淑芬，正在努力讓自己有一個容納淑芬的家。淑芬曾經非常兇悍，幾乎全部工作人員身上都有淑芬造成的傷口，但現在淑芬縱使出拳，卻已收斂不出爪。

看似人類照顧著不事生產、懶洋洋的貓，其實貓咪也在照顧著人。有總是沉浸在負面情緒的無家者，在貓屋被只聽不說不反駁的貓咪接住情緒；有失去過孩子的無家者，質疑照顧貓只是薛西弗斯般的徒勞，最終都會失去，但在看到每隻送出去的貓有了嶄新的一生，內心也慢慢有了改變。

小客廳有特殊的人，也有特殊的貓。小黑的人類媽媽被家暴，帶著小黑逃出來卻無處安置，好在被小客廳收容，現在媽媽已經穩定生活，接走小黑；花花是萬華周邊誘捕的街貓，誘捕時已高齡15歲，漂泊半生後從此在小客廳頤養天年；非常兇猛的緊張貓虎妞，從別的中途之家轉介到小客廳，與另一隻緊張貓小灰在無家者的陪伴下，親人訓練進步神速，未來可望送養。

還有被迫與所愛分開的貓。秋秋的人類媽媽正在化療，帶著一種託孤的心情將秋秋寄養在小客廳，剛來的秋秋充滿不安，飯吃不多，總是獨自縮在籠內高處喵喵叫；恩加與妹妹的人類媽媽是中途，得知自己病重後努力送養，臨終前仍記掛還送不出去的恩加和妹妹。

「每個月工作會議我都會跟他們講貓咪的故事」，陳人祥說，「我告訴他們在這邊好好照顧秋秋，拍可愛的秋秋照片，都可以幫助秋秋的媽媽恢復健康，是很有意義很重要的事情」，聽到這些鼓勵的無家者會很有使命感，知道自己在幫助其他陷入困境的人，「他們會覺得在這裡工作的自己很棒，這跟送便當、舉牌那類工作不一樣。」

發揮想像 就有力量行動

與貓產生連結的無家者、在工作中助人的無家者，內在的驅動力會跟以往截然不同，陳人祥說，有些人開始會有計劃，工作上也愈來愈積極，「失業是結果，造成這個結果的過程很複雜」，長期下來人會麻木，但只要出現契機、願意想像，行動就有希望跟上。

幫助貓的同時，也是在幫助人，反之亦然，當人感覺被接住，才有餘裕付出善良，因之受惠的動物，也能激發出更多美好事物。目前街力good貓有了初步成果，開始受到關注，也持續尋求更多弱勢團體的合作，近期有婦女相關團體表達可能合作的意願，或許引進「街力good貓」的概念，讓弱勢婦女承接貓的生命，互助循環，可望治癒更多受傷的心。

未來，陳人祥說，首要之務還是將經營狀況穩定，之後思考如何產生收益，期待自立，比如，開一家「街力good貓」寵物用品店。

他表示，在貓屋工作的無家者都很關心貓的健康，舉凡貓的習性與營養，都很用心在學，而且做得很好，「想像一下，他們在寵物用品店裡跟你聊你家貓的情況，你問他推薦什麼罐頭，他問你家裡的貓平常吃什麼、量如何，有沒有食物過敏，想像一下他們跟買東西的人做溝通，不覺得很棒嗎。」

陳人祥說，「其實台灣人都很善良」，卻步往往是因為害怕去想像，想像未來的可能性、想像這件事會成功，然而只要去做，就不會覺得是天方夜譚。