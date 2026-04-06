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動保用藥新制惹議 民眾政策平台提案要求暫緩

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」將於7月上路，規定供動物、人用的藥品須由藥商登錄為「動保藥品」才能直接賣給獸醫院。圖／聯合報系資料照
「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」將於7月上路，規定供動物、人用的藥品須由藥商登錄為「動保藥品」才能直接賣給獸醫院。圖／聯合報系資料照

寵物用藥管理新制將於7月1日正式上路，規定同時供人與動物使用的藥品，須由藥商登錄為「動保藥品」後，方可販售給動物診療機構，但也引起獸醫界與飼主在延誤治療上的憂心。有民眾於公共政策網路參與平台發起暫緩「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」新制提案，要求完善急診備藥與結構性藥源供應配套。

寵物用藥管理新制將於7月上路，但多項急救用針劑、醫用氧氣登錄不如預期，外界擔憂，寵物於手術或急診時恐無藥可用。

該提案表示，​動物醫療與人類醫療存在本質差異，包含無全民健保機制、夜間藥局普及率低、動物生理變化極快等，若未建立完整的「院內備藥」與「急救用藥」配套法源即強行上路，將導致​急救黃金時間流，強心針、抗癲癇、止血藥、氧氣等資源若需由飼主持處方箋外領，往返時間將直接導致動物死亡。

此外，由於台灣缺乏藥廠申請動物專用藥物字號的意願，導致臨床所需的特殊劑型與醫療資材，難以透過常態供應鏈直接進貨至醫療現場，而全台缺乏24小時動物專用供藥點，夜間急診若無院內備藥，等同宣告醫療終止。

行政負擔則是民眾與獸醫師討論最多的部分，由於動物用藥需依體重精確換算微量劑量，目前制度將導致飼主領完原包裝藥品後，仍須提藥回醫院請獸醫協助分裝，造成醫療資源無效往返，增加藥品保存風險，而院內若無備藥導致醫療程序中斷，產生的醫療糾紛責任歸屬將由飼主與醫院承受。

該提案舉例，國外制度通常是先承認獸醫醫療裁量權，再透過藥品分類與條件管理，即先允許醫療使用，再進行控管，因此動物醫院仍可院內備藥與急救使用。而台灣目前制度方向，若未建立院內備藥與急救用藥明確法源與配套，即直接上路，容易產生嚴重的實務衝突。

該提案建議政府，應​暫緩7月1日新制度上路，​確立院內備藥合法地位，應明列急救藥品清單，允許獸醫醫療機構合法購置並儲存於院內，供臨床即時使用，不外流，住院期間的用藥應視為醫療行為之一環，允許在院內即時配置給藥，並待完善配套後再推行，避免因行政瑕疵引發的民怨，降低政策推行阻力。

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