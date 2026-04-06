寵物用藥新制惹議 獸醫師公會、藥師公會達成藥物寄存獸醫院等5共識

寵物用藥管理新制將於7月1日正式上路，規定同時供人與動物使用的藥品，須由藥商登錄為「動保藥品」後，方可販售給動物診療機構，但也引起獸醫界與飼主在延誤治療上的憂心。全國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫表示，已和藥師公會全國聯合會理事長林憶君達成初步5共識，包含緊急的用藥仿照人用藥品寄存藥物在獸醫院，以及共同檢討正面藥品表列清單與動保用藥，避免毛小孩取藥不必要的麻煩。

譚大倫於臉書指出，日前已和藥師公會全國聯合會理事長林憶君共同討論獸醫跟飼主關心的議題，也有初步的共識，包含成立一個溝通平台，讓雙方可以有更進一步的溝通，也會定期或不定期開會，讓政策能走得更順暢；在急救用藥、抗生素針劑等，仿照人依現有的做法寄存藥物在獸醫院，藥局定期跟獸醫院比對使用數量並提供購藥證明給藥局。

此外，藥局與動物醫院未來是合作關係，藥師全聯會媒合需要藥物的動物醫院促成合作；共同檢討正面藥品表列清單與動保用藥，避免毛小孩取藥不必要的麻煩。最後，從藥局取得的藥物還是算人用藥品，所以還是需要受到「藥事法」的管轄，在藥物管理跟藥物需求這一部分是未來需要共同一起來解決的問題。

譚大倫表示，未來希望能鼓勵人用藥廠或是藥商能申請動保用字號的藥物，如果登記成動保用字號的藥物就完全由農方管理，也需要食藥署幫忙及防檢署能夠盡速促成動保藥物的登記。