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動物用藥新制7月上路 救傷團體：忽略偏鄉野生動物、體系人力恐崩潰

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
野灣的救援對象包括穿山甲、猛禽與各類受傷的野生動物。圖／本報系資料照片
野灣的救援對象包括穿山甲、猛禽與各類受傷的野生動物。圖／本報系資料照片

寵物用藥新制將於7月正式上路，規定同時供動物、人用的藥品須由藥商登錄為「動保藥品」才能販售給獸醫院。野灣野生動物保育協會表示，若藥商未登錄獸醫便不得預先備藥，這套制度忽略了偏鄉地理限制與無主野生動物的救援現實，也會造成體系與人力的崩潰，長遠來看，應全面開放獸醫師視臨床需求使用人藥。

野灣今表示，台灣長期以來受限於「藥事法」與「動物用藥品管理法」的規範，獸醫師在治療犬貓、野生動物及特殊寵物（兔、鳥、爬蟲等）時，經常面臨無動物專用藥的困境，為了管理此一灰色地帶，農業部與衛福部會一同訂定「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，預定於今年7月1日正式全面實施。

野灣表示，位於台東池上的野灣野生動物醫院，救援對象包括穿山甲、猛禽與各類受傷的野生動物，然而池上的藥局數量極其有限，且醫用氧氣僅台東市區才有，如果在地藥局沒有特定的急救藥物，救傷人員必須往返奔波超過2個小時車程到台東市區領藥，來回的每1分鐘都足以讓無數寶貴且稀有的生命在診療台上無助離去。

野灣指出，在新制的條件下，當一隻野生動物送抵野灣，獸醫師檢查並開好藥單之後，就得派員開始四處尋找藥物，再加上住院中動物的例行醫療，平均每天至少要花費1個人力在外面找藥，而這名人員原本是專業的獸醫師或保育員，其具備有野生動物跨物種的醫療知識、復健知識、營養知識、生態知識、照養知識，現在變成專業外勤人員，這不是醫療，這是體系與人力的崩潰。

野灣建議，參考歐盟與美國作法，採用「階梯用藥（Cascade）」原則，允許獸醫在無替代藥物時，預先採購並儲備少量人藥以應對臨床需求；澳洲則針對野生動物救傷機構發放「特殊授權」，允許直接向供應商採購，免除零售藥局的行政延宕。

野灣表次，4月10日的跨部會會議中，呼籲允許偏鄉醫院與「野生動物救傷中心」直接向藥商預先儲備急救藥與氧氣，免除無效的跑腿程序，藥局僅作為供應端，物種特異性的精密稀釋與分裝，應交由最了解動物生理的獸醫處理，並建立藥品流向數位申報，消滅急診室裡致命的「等藥期」。

長遠訴求部分，參考歐美澳法規，讓醫療主權回歸診間，賦予獸醫完整的藥品處置與採購權，另除具公衛風險的藥物外，應全面開放獸醫師視臨床需求使用人藥。

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