瑞芳「猴出沒」3名長者受傷 設誘捕籠、吹箭…徹夜埋伏都抓不到

新北市瑞芳區出現2隻疑被棄養的獼猴覓食，已造成3名長者受傷。動保處人員設置誘捕籠，甚至夜宿民宅仍未能捕獲，引發部分居民恐慌。動保處長楊淑芳說，動保員還在跟這2隻精明獼猴「鬥智」，請再給他們一點時間，完成「抓猴」任務。

瑞芳區海濱里長鄧麗華說，最早是在農曆大年初三看到這2隻獼猴，一直到現在。里內已經有兩名老人家疑受獼猴威嚇攻擊時受傷。動保處派人來抓獼猴已一段時間，但一直都還沒有抓到。

鄧麗華說，她相信獼猴真的很難抓，所以動保處也曾建議是不是動員里民協助。只是以她來說，就是很怕動物的人，如果看到獼猴第一個先跑。很多老人家應該也很怕獼猴出現，不敢和猴對上眼，捕猴應該還是交給專業的人比較妥當。

瑞濱里也有1名老婦人曾被獼猴趴在身上，心生恐懼。再次遇上獼猴轉身想跳時，不慎跌倒，頭部和手部都受傷，送醫縫合。老婦人說，她一個人獨居，現在好怕獼猴出現，很擔心獼猴會進到她的家，感覺好恐怖。

瑞濱里長胡長安說，2隻獼猴一大一小，現在白天不會出現，通常晚上才會來覓食。獼猴很聰明，察覺有危險就跑了，他認為用吹箭抓不到，「用打的」才有效，才能不再讓獼猴來里內擾民。

楊淑芳表示，得知瑞芳區海濱里、瑞濱里出現獼猴，更已造成長者受傷，就積極規畫捕獲方案。她曾到現地了解狀況，發現當地有不少人會餵養流浪貓、狗，研判這些食物，可能也是獼猴的食物來源，甚至有看到玉米，研判有人就是要專門餵獼猴。由於一直可以找到食物，獼猴才會滯留在這一帶。

動保處已在當地設置「注意獼猴出沒」公告，提醒民眾不干擾、不接觸、不餵食、食物不外露、不對視和保持距離。此外，獵捕野生動物依野生動物保育法可處6萬元以上，30萬元以下罰鍰；飼養台灣獼猴可處5萬元以上，25萬元以上罰鍰。

當地里民發現，動保處設置的誘捕籠，籠內籠物都有放食物，而獼猴很聰明，只吃籠外的食物，不會吃籠內的食物。

楊淑芳觀察發現，這2隻獼猴不怕心，還會「察言觀色」，感覺像是曾被人飼養，不像是野生獼猴。因為獼猴的智商接近10歲的小孩，沒那麼容易捕捉。

楊淑方說，誘捕籠不只在籠內放食物，籠外也會放食物，雖然獼猴只吃籠外的食物，但可以慢慢降低牠對籠子的戒心，這是「鬥智」的過程。誘捕要一點技巧，請居民配合不要餵食，然後再給動保人員一點時間，一定抓得到。