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「農藝女孩」粉專指林憶君為難動保用藥 防檢署狠打臉
寵物用藥新制將於7月正式上路，規定同時供動物、人用的藥品須由藥商登錄為「動保藥品」才能販售給獸醫院。臉書粉專「農藝女孩看世界」貼文直指現任藥師公會全國聯合會理事長、前民眾黨不分區立委林憶君為了藥師公會的利益要為難動保用藥。農業部防檢署今打臉指出，「人用藥品於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」是2024年農業部與衛福部聯合提案通過，且當時的理事長是黃金舜（民進黨籍），「林理事長去年才接任」。
「人用藥品於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」經過2年緩衝期，將於今年7月正式上路，但經農業部防檢署公告的701項人用藥品品項，可供犬貓及非經濟動物使用的藥品，目前僅有216件，即144項人用藥品申請登錄動物保護藥品完成，登錄情形不如預期。
「農藝女孩看世界」貼文指出，現任藥師公會理事長是民眾黨不分區立委林憶君，藥師公會鐵了心要吃獸醫這塊餅，加上選舉快到了，誰敢得罪藥師公會誰噴票，現在藥師公會是白的，獸醫公會顯然沒比藥師公會還給力。
該粉專表示，各位擔心貓狗無藥可用無氧氣瓶可用的，請去跟林憶君立委陳情，她為了藥師公會的利益大概率是要為難動保用藥，現在藍白佔立法院絕對多數，要修法也要藍白點頭。
防檢署今表示，「人用藥品於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」的訂定是在2年前左右，當時是農業部和衛福部共同提案通過，而管理辦法屬於法規命令，是由行政機關自行訂定並發布，並不需要該粉專說的要在立法院修法。此外，當時該管理辦法推動時，時任藥師公會理事長是黃金舜，林憶君去年底才剛接任，且林也已卸任立委身分。
該粉專隨後再次貼文緩頰指出，現實是藥師公會的勢力很龐大，每個政黨都不敢得罪，連獸醫公會都不敢說反對修法，「你說藥師公會會長的角色重不重要？」
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