動保藥品登錄情況欠佳防檢署曝原因 10日再開會

寵物用藥新制將於7月正式上路，規定同時供動物、人用的藥品須由藥商登錄為「動保藥品」才能販售給獸醫院，另多項急救用針劑、醫用氧氣等尚未登錄，引發飼主的擔憂。農業部防檢署今指出，人用藥品登錄為動保用藥後就不能再回流當人用藥品，供應商對此接受度有限，周五將邀集食藥署、獸醫師公會全聯會、藥師公會等，就獸醫可儲備藥品、急診用藥、氧氣瓶等討論，並擬再提出修正草案。

「人用藥品於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」經過2年緩衝期，將於今年7月正式上路，但經農業部防檢署公告的701項人用藥品品項，可供犬貓及非經濟動物使用的藥品，目前僅有216件，即144項人用藥品申請登錄動物保護藥品完成，登錄情形不如預期。

防檢署副署長傅學理坦言，一旦人用藥品登錄為動保用藥後就不能再回流當人用藥品，這也是供應商覺得沒辦法接受的主因。目前大家擔心寵物如果在手術或急診時才被開購藥證明，然後飼主須自行購藥而拖延就診時間，但這樣的情況並不會發生。

傅學理進一步解釋，本次修正辦法將納入獸醫師預先儲備人用藥品機制，擬增訂獸醫師（佐）得開立購藥證明，預先儲備必要的人用藥品於動物醫院，也擬定配套配送機制等，讓動物醫院能取得手術用的醫用氣體，確保急診動物能在黃金時間內獲治療，同時也會透過獸醫師公會全聯會等，鼓勵供應商將醫用氧氣瓶等登記轉為動保用藥。

傅學理說，10日將邀集食藥署、獸醫師公會全聯會、藥師公會等，就獸醫可儲備藥品、急診用藥、氧氣瓶等討論，首先會就解決辦法來討論並達成共識，並擬進一步提出修正草案。