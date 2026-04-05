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新北毛孩離世沒除戶？動保處提醒：最高恐罰1萬5

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
除戶程序簡便，飼主備妥身分證影本及寵物晶片號碼（如不清楚可先致電查詢），親自至動保處臨櫃申辦，即可完成除戶。圖／新北市動保處提供
除戶程序簡便，飼主備妥身分證影本及寵物晶片號碼（如不清楚可先致電查詢），親自至動保處臨櫃申辦，即可完成除戶。圖／新北市動保處提供

新北市動保處今提醒，在追思時節，飼主若有已離世的毛寶貝，應儘速辦理除戶登記。動保處表示，這不僅是法律規定，也能為寵物留下完整紀錄，避免觸法受罰。除戶程序相當簡便，飼主可透過親辦、郵寄或線上方式完成，為愛寵畫下圓滿句點。

動保處指出，目前全市有305家寵物登記站，飼主辦理除戶程序非常簡便，只要準備身分證影本、寵物晶片號碼，並提供屍體處理相關證明，就能到附近的寵物登記站或動保處辦理，也能用郵寄方式完成。此外，戶籍在新北市且已完成寵物登記的犬貓，動保處和公立動物之家還能免費協助處理屍體。

根據統計，新北市目前登記的犬貓大約有36萬隻，其中7歲以上的高齡犬貓，分別占犬隻的53%和貓隻的47%，顯示寵物高齡化的趨勢越來越明顯。隨著毛寶貝步入老年，辦理死亡註銷登記，已經是飼主不能忽略的重要責任。動保處強調，依據「動物保護法」第19條第2項規定，寵物的出生、取得、轉讓、遺失和死亡等情況，飼主都必須辦理登記更新；如果沒有依照規定辦理，可能會被處以3000元到1萬5000元的罰鍰，而且可以連續開罰。另外，如果飼主資料有變動，像是住家地址、寵物名字變更、走失、轉讓或除戶等，也應該到寵物登記站辦理更新或遺失申報，以免後續照顧發生糾紛。

動保處也分享了飼主的心聲。八里區的劉小姐曾從動物之家認養一隻康復犬，陪伴了6、7年後安詳離世，她親自辦理除戶，就是「為毛寶貝的一生留下完整紀錄」。民眾陳先生也表示，愛犬完成陪伴使命後離開，雖然很不捨，但他學會將思念轉化為繼續前行的力量。

動保處最後強調，「寵物登記不僅是法定義務，更是飼主對毛寶貝終生照護的承諾」。民眾如果需要辦理除戶或資料異動，可以攜帶身分證件到新北市各寵物登記站辦理，也可以利用寵物登記管理資訊網線上申請。

寵物登記資訊網提供線上死亡通報服務，飼主可快速通報毛寶貝離世，讓牠安心告別。圖／新北市動保處提供
寵物登記資訊網提供線上死亡通報服務，飼主可快速通報毛寶貝離世，讓牠安心告別。圖／新北市動保處提供

飼主可從寵物登記管理資訊網的飼主登入入口，透過系統查詢自身登記資料，包括飼主姓名、寵物名稱及晶片號碼，以便確認寵物登記及晶片資料是否正確完整。圖／新北市動保處提供
飼主可從寵物登記管理資訊網的飼主登入入口，透過系統查詢自身登記資料，包括飼主姓名、寵物名稱及晶片號碼，以便確認寵物登記及晶片資料是否正確完整。圖／新北市動保處提供

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