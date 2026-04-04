藥價透明、取藥奔波？寵物用人藥新制將上線 飼主反應曝光

寵物可用人藥新制將於7月1日上線，要求藥商須先登錄動保用藥才可賣給動物醫院，未登錄者需由獸醫師開立購藥證明，由飼主至藥局購藥。第一線藥師認為，新制有助寵物藥費透明化，也可避免抗生素抗藥性影響人類；獸醫師則指出，藥師僅販售藥品，飼主購藥後還需回到獸醫院調劑，徒增不便。飼主雖樂見藥費透明化，但也憂心毛小孩半夜有緊急需求時，找不到藥局買藥。

農業部與衛福部2年前制定「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」（後稱人用藥品管理辦法），將於7月1日上路，可用於犬貓治療的人用藥品，藥商需登錄為「動保用藥」才可直接賣給獸醫診所，若未登錄者，需由獸醫師開立購藥證明，由飼主至藥局購藥。

家有一狗、一貓的W小姐說，動物用藥費用明顯高於人用藥品，家中毛小孩因腸胃道不適就醫，不計診察費，藥費一天至少100元，治療家貓的腹膜炎藥物，每一療程更高達30萬元，雖樂見新制讓寵物用藥收費透明化，但也憂心毛小孩深夜急需氧氣治療時，找不到藥局買藥，她認為政府不夠重視動物用藥權益，我國養寵物人數已高過生育子女者，農業部防檢署應正視動物用藥困境。

基層藥師協會理事長沈采穎說，新制對寵物用藥藥價及流向透明化有正向助益，有藥師反映，常遇到寵物飼主持獸醫院藥丸、眼藥水、藥膏等，請藥師幫忙找藥，原因是獸醫院藥費「太貴了」，除費用之外，因飼養寵物者人數眾多，疾病、用藥都有相互影響可能性，例如寵物用抗生素，可能導致社區抗藥性增加，站在公衛角度，由藥師提供藥品，是為幫寵物用藥安全把關。

台北市獸醫師公會理事長楊孝柏指出，新制實施對飼主最大影響是必須在藥局與獸醫診所間奔波，藥師雖有動保藥品供藥權，但處方、調劑仍需由獸醫師進行，飼主持購藥證明到藥局買回動保藥品，且依規定若購買「最小單位」，若需使用0.4顆藥，必須買回1整顆，由獸醫師研磨至寵物適合服用的劑量，再加上同處方中的動物用藥等，一併交給飼主。

楊孝柏指出，一般藥品錠劑劑型藥品還好解決，但以台北市為例，販售止吐針等針劑劑型藥品的藥局比率不到1成，若有用藥需求時，只能請飼主設法找到有賣藥的藥局，不僅來來往往增添麻煩，若需使用急救用支氣管擴張劑、強心針時，飼主橫跨三、五公里，從藥局買回藥品，回到獸醫診所時，「可能寵物也已經往生。」

沈采穎指出，基層藥師協會近期推廣「動物用藥」課程，訓練近千名藥師取得動物用藥販賣資格，也對寵物用藥有更多掌握，未來獸醫師開立的購藥證明，若同時涵蓋動物用藥及動保藥品，藥師若能一併提供，也可減輕民眾負擔；新制規定藥師身分者就可提供人用藥品給飼主，不需另取得資格，但農業部防檢署近期卻發文，認定藥局不具販售動保藥品資格，恐導致飼主無藥可買。